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В Эстонии начали тестировать цифровые паспорта иммунитета к коронавирусу

21 мая, 09:43

Денис Беспалов

ВОЗ предостерегла правительства от выдачи паспортов иммунитета

Эстония начала один из первых в мире тестировать цифровые паспорта иммунитета к коронавирусу, передает Reuters.

Цифровой паспорт иммунитета собирает данные тестирования и позволяет людям передавать свой статус иммунитета третьей стороне, например работодателю, используя временный QR-код, сгенерированный после цифровой аутентификации.

"Паспорт цифрового иммунитета нацелен на то, чтобы уменьшить страхи и стимулировать общества во всем мире продолжать свою жизнь в условиях пандемии", - сказал Таавет Хинрикус, основатель Transferwise и член неправительственной организации Back to Work, разрабатывающей паспорт.

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Тем временем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предостерегла правительства от выдачи паспортов иммунитета, поскольку не было никаких доказательств того, что люди, которые выздоровели от COVID-19 и имеют антитела, защищены от повторного заражения.

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Хинрикус сказал, что паспорт может помочь, как только иммунитет станет более понятным.

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"Мы еще не знаем многих деталей и нюансов об иммунитете. Насколько он силен, как долго он длится? Мы надеемся, что сможем развиваться одновременно с учеными, которые ищут ответы", – сказал он.

Эстония, в которой на сегодняшний день зарегистрировано 64 случая смерти от COVID-19 и 1791 случай заражения, начала ослаблять меры по блокировке в этом месяце и открыла на прошлой неделе границы с Литвой и Латвией.

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Эстония иммунитет паспорт коронавирус

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