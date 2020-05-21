В Эстонии начали тестировать цифровые паспорта иммунитета к коронавирусу

Эстония начала один из первых в мире тестировать цифровые паспорта иммунитета к коронавирусу, передает Reuters.
Цифровой паспорт иммунитета собирает данные тестирования и позволяет людям передавать свой статус иммунитета третьей стороне, например работодателю, используя временный QR-код, сгенерированный после цифровой аутентификации.
"Паспорт цифрового иммунитета нацелен на то, чтобы уменьшить страхи и стимулировать общества во всем мире продолжать свою жизнь в условиях пандемии", - сказал Таавет Хинрикус, основатель Transferwise и член неправительственной организации Back to Work, разрабатывающей паспорт.
Читайте также: Степанов рассказал, кому будут бесплатно делать тесты на антитела к коронавирусу
Тем временем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предостерегла правительства от выдачи паспортов иммунитета, поскольку не было никаких доказательств того, что люди, которые выздоровели от COVID-19 и имеют антитела, защищены от повторного заражения.
Читайте также: В Европе первая страна официально заявила о конце эпидемии коронавируса
Хинрикус сказал, что паспорт может помочь, как только иммунитет станет более понятным.
"Мы еще не знаем многих деталей и нюансов об иммунитете. Насколько он силен, как долго он длится? Мы надеемся, что сможем развиваться одновременно с учеными, которые ищут ответы", – сказал он.
Эстония, в которой на сегодняшний день зарегистрировано 64 случая смерти от COVID-19 и 1791 случай заражения, начала ослаблять меры по блокировке в этом месяце и открыла на прошлой неделе границы с Литвой и Латвией.
Все подробности в спецтеме Коронавирус
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк