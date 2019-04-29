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В Эстонии начинаются учения НАТО "Весенний шторм" с участием украинских военных

29 апреля, 13:04

В учениях принимают участие военные из 13 стран

Фото: Pixabay

В Эстонии начинаются масштабные трехнедельные учения Сил обороны "Весенний шторм" с участием украинских военнослужащих.

В трехнедельных учениях примут участие больше девяти тысяч человек из тринадцати стран. Они будут отрабатывать на разных уровнях приемы синхронизации планов боевых действий, сотрудничество в управлении, повышение готовности к выполнению тактических задач. В учениях задействуют сотни единиц техники – бронетранспортеры, боевые корабли, самолеты и вертолеты ВВС Эстонии и союзников, а также боевые машины пехоты и танки.

В "Весеннем шторме" участвуют военнослужащие Бельгии, Великобритании, Германии, Грузии, Канады, Латвии, Литвы, Польши, США, Украины, Финляндии, Франции и Эстонии.

В Главном штабе Сил обороны Эстонии предупредили, что в ходе учений будут небольшие повреждения второстепенных дорог, лесов и полей, но нанесенный ущерб возместят.

"По всей вероятности, малые дороги пострадают. Так происходит каждый раз, хоть мы и стараемся этого избежать", – сказал главнокомандующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем.

По его словам, Силы обороны Эстонии либо сами восстанавливали дороги, либо оплачивали их ремонт.

Напомним, что 17 апреля стартовали международные военные учения НАТО Eager Leopard("Крадущийся леопард"), в которых примут участие порядка 650 военных из Чехии, Нидерландов, Германии и Норвегии. Боевая группа должна провести три этапа учений, в ходе которых отработать действия при обороне и нападении.

Кроме этого, в Мариуполе бойцы полицейского спецназа КОРД провели учения, в ходе которых отработали тактику освобождения детей, захваченных в заложники террористами.

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Тег НАТО, военные, учения

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