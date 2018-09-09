Сэкономленные средства граждане тратят на развлечения и отдых, что стимулирует национальную экономику

Эстония – первая страна в Европе, которая ввела бесплатный проезд между городами. Эксперимент длится уже два месяца, и чиновники довольны его результатами.

"С 1 июля в 11 уездах Эстонии бесплатный общественный транспорт. Подходят автобусы – на них табличка – впереди перед водителем – бесплатно. Люди могут бесплатно доехать на работу, в больницу, по своим делам", – рассказал депутат мустамяэского самоуправления Всеволод Юргенсон.

Для граждан – это экономия, для власти – прибыль, поскольку жители все чаще пересаживаются с автомобилей в автобусы, а сэкономленные деньги – тратят на развлечения и быт, что стимулирует национальную экономику.

"У нас бесплатным транспортом на общественных линиях пользуются только люди до 19 лет включительно и, конечно же, пенсионеры старше шестьдесят трех лет", – уточнил мэр Маарду Владимир Архипов.

В то же время местные власти надеются, что в ближайшее время эту ситуацию исправят. И платить уже никто не будет.

Как сообщалось, президент Эстонии Керсти Кальюлайд, которая в конце мая посетила восток Украины, заявила, что происходящее на востоке Украины необходимо называть войной, а не использовать для обозначения событий на Донбассе эвфемизмы.

Как рассказывал Петр Порошенко после переговоров со своей коллегой, Эстония полностью поддерживает введение миротворцев на Донбасс.