В Эстонии водитель попал в ДТП и начал стрельбу: есть погибшие и пострадавшие

В Эстонии 32-летний мужчина устроил стрельбу на автозаправке в Пярнуском уезде. В результате два человека были убиты, еще трое, среди которых двое маленьких детей, тяжело ранены. Полиция уже задержала злоумышленника, сообщает ERR.ee.

В субботу, 6 июня, 32-летний житель Таллинна на автомобиле Subaru попал в ДТП и покинул место аварии. После этого он добрался до автозаправки, где открыл огонь по мотоциклисту, который скончался от полученных ранений. Также он обстрелял автомобиль, в котором находились мужчина, женщина и двое маленьких детей. Женщина погибла на месте, остальные пострадавшие были госпитализированы с тяжелыми ранениями.

После убийства преступник попытался скрыться от правоохранителей в лесу, однако его все равно задержали. У мужчины есть разрешение на огнестрельное оружие. Мотивы его действий пока не установлены. Ранее у этого человека уже были проблемы с законом.

По данным эстонского телевидения, подозреваемый работал медбратом в столице и ехал на свою дачу, когда попал в ДТП.

Напомним, ранее в Канаде три человека получили ранения из-за стрельбы в центре Торонто. Один из них – молодой мужчина, получивший тяжелые ранения, скончался в больнице.

Кроме того, ранее неизвестные открыли стрельбу в двух кальянных, а затем на площади Ханау в федеральной земле Гессен в центральной части Германии.

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