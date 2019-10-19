В Эстонии запретят детям татуировки и солярий

Плюсы и минусы загара в солярии / Фото: Pixabay

В Эстонии запретят услуги солярия и тату-мастера несовершеннолетним. Об этом говорится в новом законопроекте о здоровье народонаселения, который планируется ввести в действие с 1 сентября 2020 года.

"Было бы безответственно разрешать эту практику, когда у детей есть доступ к этим услугам и когда результаты научных исследований показывают, что эти услуги влекут за собой риски для здоровья", – заявил министр социальных дел Эстонии Танель Кийк, пишет BNS.

Кроме того, Кийк сослался на международные исследования, которые показали, что чернила для татуировки содержат канцерогенные соединения. Чем раньше человек подвергается воздействию этих веществ, тем больше вероятность развития рака.

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"Также научно доказано, что использование солярия в молодом возрасте увеличивает риск развития меланомы", – отметил Кийк.

Министерство социальных дел Эстонии уже направило новый законопроект о здоровье народонаселения на согласование другим министерствам и партнерам.

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"Новым законом будут установлены принципы защиты здоровья народонаселения и уточнены обязанности различных учреждений и сторон в обеспечении безопасной и поддерживающей среды для народонаселения. Общее понимание этих принципов позволит нам, как обществу, двигаться в сторону будущего, где наши люди будут жить дольше здоровыми, где улучшится качество жизни, будет меньше неравенства, а наши дети будут лучше защищены от рисков, связанных со здоровьем", – сказал Кийк.

Напомним, ранее мы писали о вреде и пользе солярия.

Кроме того, мы рассказывали, почему нельзя делать татуировки на дому.

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