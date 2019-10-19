Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,73
27,49

В Эстонии запретят детям татуировки и солярий

19 октября, 09:44

Новый законопроект уже направили на согласование

Плюсы и минусы загара в солярии

Плюсы и минусы загара в солярии / Фото: Pixabay

В Эстонии запретят услуги солярия и тату-мастера несовершеннолетним. Об этом говорится в новом законопроекте о здоровье народонаселения, который планируется ввести в действие с 1 сентября 2020 года.

"Было бы безответственно разрешать эту практику, когда у детей есть доступ к этим услугам и когда результаты научных исследований показывают, что эти услуги влекут за собой риски для здоровья", – заявил министр социальных дел Эстонии Танель Кийк, пишет BNS.

Кроме того, Кийк сослался на международные исследования, которые показали, что чернила для татуировки содержат канцерогенные соединения. Чем раньше человек подвергается воздействию этих веществ, тем больше вероятность развития рака.

Реклама

"Также научно доказано, что использование солярия в молодом возрасте увеличивает риск развития меланомы", – отметил Кийк.

Министерство социальных дел Эстонии уже направило новый законопроект о здоровье народонаселения на согласование другим министерствам и партнерам.

В тренде
В Белом доме объяснили решение временно заморозить военную помощь Украине

"Новым законом будут установлены принципы защиты здоровья народонаселения и уточнены обязанности различных учреждений и сторон в обеспечении безопасной и поддерживающей среды для народонаселения. Общее понимание этих принципов позволит нам, как обществу, двигаться в сторону будущего, где наши люди будут жить дольше здоровыми, где улучшится качество жизни, будет меньше неравенства, а наши дети будут лучше защищены от рисков, связанных со здоровьем", – сказал Кийк.

Напомним, ранее мы писали о вреде и пользе солярия.

Кроме того, мы рассказывали, почему нельзя делать татуировки на дому.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

солярий татуировка запреты

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Шутка покойника заставила родственников смеяться на похоронах: курьезное видео
Шутка покойника заставила родственников смеяться на похоронах: курьезное видеоFun
После выступления Украины НАТО отклонил противоречивый доклад о санкциях на Россию
После выступления Украины НАТО отклонил противоречивый доклад о санкциях на РоссиюУкраина
Аппетиты России растут: эксперт о возможных переговорах по Донбассу
Аппетиты России растут: эксперт о возможных переговорах по ДонбассуУкраина
Скандал в аэропорту Риги: все подробности ЧП с украинцами
Скандал в аэропорту Риги: все подробности ЧП с украинцамиTravel
Встреча в
Встреча в "нормандском формате" не состоится: эксперт объяснил замысел ПутинаУкраина
Украинского актера избили в Польше
Украинского актера избили в ПольшеЕвросоюз

Новости партнеров

Loading...
загрузка...