В Еврокомиссии ответили на претензии Италии по обрушению моста в Генуе

Брюссель выделил Италии достаточно средств для поддержки и развития транспортной инфраструктуры страны, отметили в ЕК

Еврокомиссия опровергла заявления ряда итальянских политиков и СМИ о том, что бюджетные ограничения еврозоны не позволили Италии своевременно отремонтировать рухнувший мост в Генуе. Об этом сообщил 16 августа официальный представитель Еврокомиссии Кристиан Спар.

Спар подчеркнул, что Брюссель, напротив, выделил Италии с 2014 по 2020 год 2,5 млрд евро инвестиций на ремонт транспортной инфраструктуры.

"[В семилетнем бюджетном плане ЕС] с 2014 по 2020 год Италия стала получателем около 2,5 млрд евро из Фонда структурных инвестиций ЕС, предназначенных для развития транспортной инфраструктуры, включая мосты и железные дороги", – отметил представитель Еврокомиссии.

Спар также добавил, что в апреле этого года Еврокомиссия одобрила план государственной помощи развитию инфраструктуры Италии (из итальянского бюджета), "который включал выделение 8,5 млрд евро инвестиций, в том числе для района Генуи".

Отметим, министр внутренних дел и вице-премьер Италии Маттео Сальвини ранее заявил итальянским СМИ, что внешние бюджетные ограничения, которые были наложены Брюсселем на прежнее правительство Италии в период кризиса евро, могли заблокировать инвестиции в ремонт моста.

Ранее сообщалось, что итальянские спасатели продолжают разбирать завалы на месте рухнувшего моста Моранди в Генуе. Министерство внутренних дел Италии подтвердило новые данные о количестве жертв, которое уже достигло 39. В числе погибших оказались восьмилетний мальчик и два 12 и 13-летних подростка.

По данным местного управления по гражданской обороне, во время обрушения моста на нем и под ним находились порядка 30-35 легковых автомобилей с людьми и три тяжело груженные фуры.

Как сообщалось, в Генуе упала 100-метровая секция моста, которая проходила над железнодорожными рельсами и рекой Польчевера.

Первая церемония похорон жертв обрушения моста близ итальянского города Генуя состоится в субботу утром.