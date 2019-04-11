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В Еврокомиссии заговорили о повторном референдуме по Brexit

Сегодня, 09:49

Евросоюз и Великобритания согласовали новую отсрочку выхода королевства из состава сообщества

Фото: AFP
В Еврокомиссии заговорили о повторном референдуме по Brexit //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/ee0/eeb/5caee0eebdef0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/ee0/eeb/5caee0eebdef0.jpg Евросоюз Евросоюз и Великобритания согласовали новую отсрочку выхода королевства из состава сообщества

Еврокомиссар по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтер Эттингер не исключил возможность повторного референдума по Brexit и досрочных выборов в Великобритании. Об этом он заявил в четверг в интервью немецкой радиостанции "Дойчландфунк". Он добавил, что считает их более предпочтительным вариантом, чем выход страны из ЕС без сделки.

"Второй референдум возможен. Также возможны досрочные выборы. Короче говоря, есть несколько вариантов, и любой из них лучше, чем выход (Соединенного Королевства из ЕС – Ред.) без какого-либо соглашения", – сказал он.

Ранее Евросоюз и Великобритания согласовали новую отсрочку выхода королевства из состава сообщества – до 31 октября. Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй, в свою очередь, надеется, что Великобритания покинет Евросоюз как можно раньше, и сожалеет, что из-за позиции британского парламента этого до сих пор не произошло.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе. Поскольку соглашение о выходе из ЕС остается блокированным в британском парламенте, который уже трижды отвергал его, саммит ЕС 21–22 марта предоставил Лондону отсрочку до 12 апреля. Однако Мэй не удалось вывести процесс из политического тупика, после чего она направила ЕС запрос о продлении этого срока.

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Тег Великобритания, Евросоюз, Эттингер, Brexit

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Источник:

ТАСС

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