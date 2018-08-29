В Еврокомиссии жестко ответили на угрозы Италии заблокировать бюджет ЕС

Сегодня, 15:02

Еврокомиссар признал, что Италия заслужила поддержку остальных членов ЕС в деле преодоления миграционного кризиса и его последствий

Гюнтер Эттингер. Фото: AFP
Гюнтер Эттингер. Фото: AFP

Все страны-члены Европейского Cоюза взяли на себя обязательство вовремя вносить взносы в бюджет ЕС; несоблюдение сроков можно будет расценивать как нарушение договоренностей, которое может повлечь за собой штрафные санкции. Об этом заявил еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер в опубликованном в среду интервью немецкой газете Welt.

"Можно только предостеречь Рим от смешивания вопросов миграционной политики с бюджетом ЕС, – сказал он. – Все европейские государства обязались своевременно платить взносы".

"Все остальное стало бы нарушением договора, которое, впрочем, может повлечь за собой штрафные проценты", – указал Эттингер.

Одновременно еврокомиссар признал, что Италия заслужила поддержку остальных членов ЕС в деле преодоления миграционного кризиса и его последствий.

Напомним, вице-премьер и министр экономического развития, труда и социальной политики Луиджи Ди Майо заявил, что Италия рассматривает возможность наложения вето на многолетний бюджет ЕС на будущем саммите глав государств и правительств стран сообщества.

Ранее пресс-служба правительственного дворца Киджи распространила заявление премьер-министра Италии Джузеппе Конте, в котором он осуждает нежелание партнеров по ЕС сотрудничать в решении миграционной проблемы.

"В нынешних условиях Италия считает невозможным поддержать бюджет, в котором не соблюдается последовательность в осуществлении социальных программ. И в этом наш вклад в развитие Европы, потому что нас не может удовлетворять лишь общий рынок, сообщество, основанное лишь на экономических интересах", – заявил премьер-министр.

Ранее сообщалось, что Италия угрожает, что не будет платить взносы с нового года в бюджет Евросоюза, если не будет решена проблема перераспределения мигрантов с кораблей в Средиземном море

Напомним, Италия отказывается принимать мигрантов с территории Германии.

Ранее конфликт вокруг беженцев рассорил Францию и Италию. Правительство Италии вызвало французского посла Кристиана Массе связи с высказываниями президента Франции Эмманюэля Макрона в конфликте вокруг приема судна с беженцами в Средиземном море. При этом в Италии запретили спасательным судам помогать кораблям с мигрантами.
Италия, Евросоюз, Эттингер
Источник:

ИТАР-ТАСС

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