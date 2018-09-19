В Европарламенте назвали главное условие для сближения Турции и ЕС

Несмотря на серьезные проблемы в отношениях, есть понимание, что и Турция, и ЕС нужны друг другу

Улучшить отношения Турции с Европейским Союзом можно только одним путем – конкретными действиями в сфере защиты прав человека. К такому выводу пришли члены делегации подкомитета по правам человека Европарламента, которые 17-19 сентября посетили Турцию, сообщает сайт ЕП.

"Для того чтобы доверие было восстановлено, необходимы конкретные действия. Несмотря на серьезные проблемы в отношениях, есть понимание, что и Турция, и ЕС нужны друг другу", - говорится в заявлении.

Европарламентарии отметили, что досудебное содержание под стражей лиц без выдвинутых против них обвинений, массовое увольнение государственных служащих или притеснение свободы слова вызывают большую обеспокоенность и должны быть решены быстро и адекватно.

"Мы настоятельно призываем Турцию в полной мере уважать права ЛГБТ и других меньшинств. Турция должна улучшить соблюдение верховенства права в своих собственных интересах, в первую очередь, в соответствии с взятыми на себя международными обязательствами", - говорится в заявлении.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что предпосылкой для нормализации отношений Анкары с Берлином и Брюсселем может стать освобождение немецких граждан, которые содержатся под стражей в Турции без обвинительного акта.

В конце сентября турецкий президент Тайип Эрдоган совершит официальный визит в Германию.

Напомним, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что вступление в Евросоюз остается одной из важнейших внешнеполитических задач Анкары. Об этом на пресс-конференции заявил находящийся с визитом в Литве .

"Нет никаких сомнений в том, что наша страна и впредь останется членом НАТО и будет стремиться к приему в ЕС", – отметил он.

Как известно, Реджеп Эрдоган заявлял, что его страна больше не нуждается в членстве ЕС.