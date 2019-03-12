В Европарламенте не сделали ничего по поводу стажировки Елизаветы Песковой – журналист

Сегодня Европарламент проголосует за доклад об отношениях ЕС с Россией, отметил Рикард Джозвяк

Дмитрий и Елизавета Песковы. Фото: instagram.com/stpellegrino.

В Европарламенте не сделали ничего по поводу стажировки Елизаветы Песковой – журналист //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/51c/6a8/5c751c6a8eef2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/51c/6a8/5c751c6a8eef2.jpg 2019-03-12T13:40:00+02:00 Евросоюз Сегодня Европарламент проголосует за доклад об отношениях ЕС с Россией, отметил Рикард Джозвяк

В течение двух недель с тех пор, как широкой общественности стало известно о стажировке в Европарламенте Елизаветы Песковой, дочери пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Брюсселе не сделали ничего, чтобы исправить ситуацию.Об этом в Twitter сообщил журналист Рикард Джозвяк.

"Печально видеть, что не сделано никаких попыток изменить что-то. Сегодня Европарламент проголосует за доклад об отношениях ЕС с Россией. Возможно, они должны сначала позаботиться о собственном доме?" - написал он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать суждения аналитиков в связи со стажировкой его дочери в Европарламенте. "Нет, здесь речь идет об обычной студентке и обычной практике. Что-то другое я не хотел бы комментировать, это касается моей дочери, это не касается моих служебных обязанностей, моей работы", – заявил Песков.

Напомним, евродепутат от Франции Эмерик Шопрад подтвердил "Радио Свобода", что Елизавета Пескова работает стажером в его офисе; ее фамилия также указана на сайте Европарламента.

"Госпожа Пескова – дочь важной в Российской Федерации персоны, но как студент она имеет не меньше прав, чем другие молодые люди, которые проходят стажировку в процессе своего обучения. Кроме того, госпожа Пескова не ведет профессиональной деятельности в своей стране, ни в частных, ни в публичных учреждениях России. Соответственно, здесь не может быть конфликта интересов в исполнении моего мандата депутата Европейского парламента", – сказал Шопард.

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