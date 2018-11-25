В Европарламенте отреагировали на инцидент с судами в Азове

Таким фактам нужно уделять больше внимания, считают там

Член Европейского парламента Ребекка Хармс считает, что мировое сообщество должно больше внимания уделять эскалации конфликта в Азовском море. Об этом она написала в Twitter.

"Эскалации в Азовском море – это серьезно и требует больше вашего внимания", - обратилась она к аудитории Twitter, поделившись новостью о столкновении между украинским и российским кораблями утром 25 ноября.

Как сообщалось, инцидент, во время которого корабль РФ протаранил украинский буксир, произошел сегодня, 25 ноября, когда корабли ВМС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу" осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. Подчеркнем, что в целях обеспечения безопасности судоходства Украина заранее проинформировала российскую сторону об осуществлении перехода. Украинский МИД расценил такие действия как пересечение всех границ.

В тоже время в России уже сделали заявление, обвинив Украину в провокации.

Кроме того, Россия после агрессии против группы украинских кораблей закрыла Керченский пролив, соединяющий Черное и Азовское моря, для прохода гражданских судов. Также РФ задействовала боевые вертолеты для сопровождения украинских кораблей.