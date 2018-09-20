В Европарламенте отреагировали на ситуацию в Азовском море

Сегодня, 15:49

Россия начала препятствовать передвижению и торговле своими многократными проверками коммерческих судов, в том числе судов государств-членов ЕС

Российский флот. Фото: facebook.com/chf.press
Российский флот. Фото: facebook.com/chf.press

В Европейском парламенте следят за ситуацией, которая сложилась в Азовском море из-за действий России. Об этом заявила глава подкомитета по безопасности и обороне Европарламента Анна Фотыга, сообщает пресс-служба ЕП.

"Мы уделяем и будем в дальнейшем уделять особое внимание ситуации в области безопасности в Азовском море, где Россия начала препятствовать передвижению и торговле своими многократными проверками коммерческих судов, в том числе судов государств-членов ЕС", - отметила евродепутат.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что Украина не позволит России вслед за оккупацией Крымского полуострова захватить Азовское море. 

"Цель России – оккупировать Азовское море так же, как был оккупирован Крым. Это жесткое нарушение международного права, и мы не можем это принять. Мы укрепляем наших военных там и возбуждаем дело против России в международной постоянной палате третейского суда", – отметил он.

Ранее координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук заявил, что проблему перекрытия воды Украиной в оккупированном Крыму Россия пытается решить с помощью давления на Киев через Азовское море – развернув там военные учения и заблокировав нормальный проход судов в украинские порты.

Также эксперт по вопросам безопасности, генерал-лейтенант Василий Богдан рассказывал, зачем Россия раскачивает ситуацию в Азовском море. По его словам, недавние военные учения российских кораблей вблизи украинского побережья в Азовском море могут быть ответом на скандал с арестом судна "Норд", а строительством Керченском моста Россия хочет нанести экономический удар по Украине.

В свою очередь украинские пограничники усилят патрулирование в акватории Азовского и Черного морейотправив туда около 270 спецназовцев.
Россия, Европарламент, азовское море
Источник:

"Сегодня"

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