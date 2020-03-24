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В Европарламенте сообщают о первой смерти от коронавируса

24 марта, 00:09

Елена Вус

Погибший работал подрядчиком в Генеральном директорате по вопросам инноваций и технологической поддержки

В Европейском парламенте, где ранее инфекцию обнаружили у польского представителя Адама Ярубаса, зафиксирован первый случай смерти сотрудника от коронавируса.

Об этом в понедельник, 23 марта, сообщает глава генерального директората Европейского парламента по персоналу Кристиан Кнудсен, передает Politico.

"С большим сожалением сообщаем вам о первой смерти нашего коллеги из Европарламента от COVID-19", – написал в письме для сотрудников Кристиан Кнудсен, генеральный директор Европарламента по кадровым вопросам.

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Он отметил, что погибший работал подрядчиком в Генеральном директорате по вопросам инноваций и технологической поддержки.

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Напомним, ранее стало известно о том, что COVID-19 обнаружили у высокопоставленного европейского чиновника – главы делегации ЕС на переговорах о Brexit Мишеля Барнье.

Кроме того, пару недель назад Европейское оборонное агентство предупредило своих сотрудников о том, что один из их коллег тоже заразился этой инфекцией.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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смерть Европарламент коронавирус COVID-19

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