В Европарламенте во вторник обсудят, как поддержать демократию в Беларуси

Комитет иностранных дел Европейского парламента намерен провести внеочередное заседание по ситуации в Беларуси во вторник, 25 августа. Об этом говорится в сообщении комитета на сайте Европарламента.

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Члены комитета собираются обсудить действия, которые следует предпринять Европейскому Союзу для поддержки демократии и свобод в Беларуси, и пересмотреть свое сотрудничество с Минском, в том числе в рамках Восточного партнерства.

"Масштабные гражданские протесты против режима Лукашенко продолжаются после президентских выборов 9 августа, которые Европейский Союз не считает ни свободными, ни справедливыми", – подчеркивается в сообщении.

Напомним, 24 августа, власти Беларуси приступили к расправам с организаторами и участниками протестов, которые накануне собрали около 200 тысяч людей.

Уже с утра понедельника задержали и сразу назначили суд сопредседателя стачечного комитета "Беларуськалия" Анатолия Бокуна и главу стачечного комитета Минского завода колесных тягачей Александра Лавриновича. А председатель стачкома "Гроднопромстроя" заявила об угрозах от неизвестных в ее адрес.

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Кроме того, в Следственный комитет на допрос вызвали нобелевского лауреата Светлану Алексиевич, которая стала членом президиума Координационного совета, созданного для передачи власти в Беларуси.

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