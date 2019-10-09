В Европарламенте выдвинули жесткие условия Лондону для новой отсрочки по Brexit

Европарламент готов дать время для проведения внеочередных выборов или референдума в Великобритании

Фото: facebook.com/europeanparliament

Европарламент (ЕП) поддержит новую отсрочку выхода Великобритании из ЕС (Brexit), если она будет необходима для нового референдума о членстве в ЕС или внеочередных выборов в Великобритании. Об этом заявил в среду глава Европарламента Давид Сассоли в ходе встречи со спикером Палаты общин британского парламента Джоном Беркоу.

"Европейский парламент поддержит запрос британского правительства по продлению периода выхода (после 31 октября – Ред.), чтобы дать время для проведения внеочередных выборов или референдума в Великобритании", – цитирует Сассоли пресс-служба Европарламента в опубликованном в среду заявлении.

Ранее сообщалось, что Евросоюз согласен уступить Великобритании в одном из вызывающих споры вопросов, которые обсуждаются на переговорах, касающихся предстоящего выхода страны из состава сообщества.

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До этогопредседатель Европарламента Давид Сассоли по итогам встречи с премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном во вторник заявил об отсутствии прогресса на переговорах по Brexit.

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Ранее источники в британском правительстве заявили британским СМИ, что переговоры фактически зашли в тупик из-за того, что Евросоюз не согласен на выход Северной Ирландии из таможенного союза ЕС.

По словам премьер-министра Ирландии Лео Варадкара, который должен в ближайшие несколько дней провести встречу с Джонсоном, найти компромисс до назначенного на 17–18 октября саммита ЕС, будет "крайне сложно".

Стоит отметить, что Джонсон неоднократно заявлял, что Соединенное Королевство в любом случае покинет ЕС к 31 октября. Однако на Даунинг-стрит обещали попросить об отсрочке Brexit, если соглашение об условиях Brexit не удастся заключить к 19 октября.

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