В Европе хотят запретить цветные татуировки: люди возмущены и создают петиции

А в России под запрет могут попасть даже черные тату

Табу на тату. В Европе собираются запретить цветные татуировки. В чем причина и что грозит нарушителям?

Члены королевской семьи, голливудские и украинские звезды не отказывают себе в удовольствии набить тату. У ведущего программы "Ранок з Україною" Анатолий Анатолич их четыре десятка. И он с удовольствием их показывает и отмечает, что на тату "подсел". Теперь и остановиться не может.

"Я делаю не более двух тату в год. У меня есть ограничения для того, чтобы растянуть это удовольствие до 100 лет. Чтобы было еще место, где делать".

Однако в Европе решили запретить татуировки, правда, пока только цветные. А в России даже черные. Люди протестуют.

"В Европе собрали петиции. Там сказали, что за две недели должны собрать пять тысяч подписей, тогда это ограничение мы снимем. За два дня собрали около 100 тысяч подписей и пока в подвешенном состоянии все там", – рассказывает тату-мастер Дмитрий.

А запретить хотят из-за краски.

"Синий и зеленый пигмент. Есть такая мысль, что оно может вызывать различные необратимые процессы в коже. Экземы, рак кожи и что-то еще такое. Это еще не доказано, но есть предпосылки к этому", – объясняет татуировщик. В тренде Путин приехал к псковским десантникам, воевавшим в Украине: фото

Синий и зеленый оттенки входят в состав большинства цветов, поэтому в зоне риска. Однако дерматологи уверяют, главное не цвет краски, а качество.

Наталья Калашникова, онкодерматолог:

"Никто не смотрит, где оно производится и какой состав этой краски. Могут быть и аллергические реакции это наверное сплошь и рядом".

Обязательно должна быть маркировка. Лучшие производители – в США, там в красках меньше химии. Так нательная живопись будет более безопасной для кожи. Вот только тогда стоит ли ее запрещать?

"Это выбор каждого, я отвечаю за свою жизнь, свои желания и действия. Это мой выбор: хочу бью, хочу не бью", – отмечает блогер Ольга.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как девушка чуть не ослепла из-за татуировки. Несмотря на неудачную процедуру, Эмбер Люк из Австралии не планирует останавливаться.

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