В ЕС ликвидировали группировку, содействовавшую незаконной миграции: появились детали

В общей сложности в ходе операции было арестовано пять человек в Испании и четыре человека во Франции

Правоохранительные органы Испании и Франции нейтрализовали организованную преступную группировку, которая способствовала проникновению в Северную Европу более тысячи незаконных мигрантов. Об этом сообщили в понедельник в Европейском полицейском агентстве.

В общей сложности в ходе операции, проведенной 24 октября, было арестовано пять человек в Испании и четыре человека во Франции.

"Группировка имела сложную структуру, действовала очень организованно и использовала проверенные маршруты для доставки мигрантов в Испанию, - отметили в Европоле. - Затем они размещались в Мадриде на время, необходимое для организации дальнейшей поездки во Францию, а оттуда – в страны Северной Европы".

"За свои услуги группировка взимала плату в размере 5-8 тыс. евро, что позволило преступникам заработать в общей сложности порядка 9 млн евро", - подчеркнули в организации.

Ранее в Министерстве внутренних дел Австрии предупредили о возможности прорыва в ЕС через боснийско-хорватскую границу более 20 тысяч вооруженных холодным оружием мигрантов из Ближнего Востока и Африки.

Напомним, что не так давно канцлер Германии Ангела Меркель выразила свою поддержку Договору о безопасной, благоустроенной и регулируемой миграции, который ранее был согласован Генеральной Ассамблеей ООН.

В тоже время власти ряда других европейских стран отказались подписывать Всемирный пакт ООН о миграции, поскольку он может привести к новому потоку беженцев в Евросоюз. Среди таких стран Венгрия и Австрия. Пакт также отказались подписывать США.

Напомним, что в июне лидеры стран-членов Евросоюза достигли соглашения по миграционному кризису.