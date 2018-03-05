В Европе обнаружили новый "след" российских хакеров

За последние два года власти Черногории зафиксировали резкое увеличение числа кибератак, ориентированных на государственные учреждения и СМИ

Известную российскую кибершпионскую группу Fancy Bear считают причастной к ряду атак на черногорские правительственные институты в прошлом году. Об этом сообщают Balkaninsight со ссылкой на Центр балканских журналистских расследований Birn.

В начале января 2017 года на электронную почту представителя Министерства обороны страны пришло, казалось, обычное письмо от НАТО на тему: "NATO_secretary_meeting.doc".

Однако эксперты утверждают, что сообщение отправлено не НАТО, а российской группой хакеров, которые хотели взломать правительственную IT-систему и похитить секретную информацию.

Также в январе, по данным источников Birn, правительство в Подгорице получило еще два аналогичных сообщения.

По данным трех международных ИТ-компаний по безопасности, все эти письма пришли от группы APT28, также известной как Fancy Bear, которую спецслужбы США связывают с Главным разведывательным управлением Генштаба РФ.

Чиновники Евросоюза также считают, что Черногория подверглась серьезной кибератаке в июне 2017 года.

Сообщается, что за последние два года власти Черногории зафиксировали резкое увеличение числа кибератак, ориентированных на государственные учреждения и СМИ.

Если в 2013 году было зафиксировано лишь 22 таких инцидента, то за девять месяцев 2017-го их было уже почти 400.

Многие из этих нападений, как полагают, связаны с решением Черногории стать членом НАТО, что разозлило Россию.

Напомним, хакерская группа APT28, которая, по данным экспертов по кибербезопасности, является подразделением Главного разведывательного управления Генштаба РФ, активна как минимум десять лет и успела нанести вред наиболее уязвимым и важным военным и дипломатическим организациям на Западе.

Группа APT28 связана также с такими названиями, как Sofacy Group, Pawn Storm, Fancy Bear и Sednit.

Ранее сообщалось, что российские хакеры атаковали серверы МИД и Минобороны Германии.