В Европе осталась только одна страна без коронавируса

На сегодняшний день Черногория остается единственной европейской страной, до которой до сих пор не добрался коронавирус COVID-19, распространение которого ВОЗ уже признала пандемией.

Как сообщил 12 марта эпидемиолог местного Института общественного здравоохранения Игор Галич, с начала эпидемии в этой стране обследовали более 2 тыс. человек, но ни одного заразившегося не зарегистрировали. В то же время, 392 человека находятся под наблюдением врачей.

"Диагностика на коронавирус занимает два-три часа, поэтому результаты становятся известны достаточно быстро", – сказал Галич, призвав сограждан не поддаваться панике и не распространять фейки.

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В то же время, черногорская полиция задержала жителя столицы страны Подгорицы, который распространял слухи о заболевших в Черногории. В его отношении выдвинуто обвинение в распространении ложных новостей.

Напомним, что самая плачевная эпидемиологическая ситуация на европейском континенте остается в Италии, где число заразившихся людей перевалило за 10 тысяч, а погибших – уже больше 2 тысяч.

В то же время, в Украине на сегодняшний день известно о трех случаях COVID-19: два – в Черновицкой области, и один – в Житомирской.

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