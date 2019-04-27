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В Европе перестали выпускать банкноту популярную среди преступников

27 апреля, 14:20

17 стран перестали выпускать эту 500 евро еще в январе, двум станам дали отсрочку

Фото: Pixabay

Австрия и Германия прекратили выпуск банкноты номиналом 500 евро. Об этом сообщает сайт DW.

Как сообщает издание, Европейский центральный банк объявил о таком решении из-за того, что именно эти банкноты чаще всего используются в деятельности преступников – в отмывании денег и финансировании терроризма.

Банкноты, которые сейчас находятся на руках у граждан, не изымаются из обращения. С 28 мая Европейский центральный банк запустит в обращение новые банкноты номиналом 100 и 200 евро.

Это были последние страны, которые оставили в обороте 500 евро. 27 января эту купюру перестали печатать 17 центральных банков стран еврозоны. Австрия и Германия получили право на отсрочку остановки выпуска банкнот для возможности плавного перехода, ведь именно в этих странах обращение 500-евровых купюр самое большое.

Вместо них выйдутновые купюры по 100 и 200 евро. Сейчас на купюры номиналом 500 евро приходится лишь 2,3% всей европейской наличности, находящейся в обращении. Глава исполнительного совета ЕЦБ Бенуа Кюре отметил, что при этом у граждан не возникнет неудобств, ведь ЕЦБ разработал систему платежей, которая позволяет банкам в зоне евро совершать трансферы между физическими лицами буквально за секунды. Новые купюры в 100 и 200 евро содержат дополнительные уровни защиты от подделок.

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Тег деньги, Евросоюз, банкнота, евро

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Источник:

DW.com

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