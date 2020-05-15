В Европе первая страна официально заявила о конце эпидемии коронавируса

Словения, где первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в начале марта, официально объявила о прекращении эпидемии COVID-19, страна стала первой в Европе, которая сделала это, сообщает Reuters.
Заявление о конце эпидемии было сделано после того, как в течение последних двух недель ежедневный прирост зараженных коронавирусом не превышал 7 человек.
"Словения укротила эпидемию за последние два месяца ... Сегодня у Словении лучшая эпидемиологическая картина в Европе", - заявил премьер-министр Янез Янса.
Страна с населением 2 миллиона человек, граничащая с Италией, Австрией, Венгрией и Хорватией, на сегодняшний день сообщила о 1464 случаях коронавируса и 103 смертельных случаях.
Конец эпидемии означает, что некоторые меры, включая финансовую помощь гражданам и фирмам, пострадавшим от коронавируса, истекают в конце мая.
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Правительство заявило, что иностранным гражданам с признаками коронавирусной инфекции по-прежнему не будет разрешено въезжать в страну.
Карантин продолжительностью не менее 14 дней останется в силе для людей из стран, не входящих в ЕС, кроме некоторых исключений, включая дипломатов и людей, перевозящих грузы.
В то же время люди, прибывающие в Словению из других стран Евросоюза, больше не будут обязаны проходить карантин в течение как минимум семи дней, как это было в начале апреля.
Граждане по-прежнему должны будут следовать основным правилам, чтобы предотвратить возможное распространение инфекции.
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Люди должны были носить маски в закрытых общественных помещениях, стоять на расстоянии не менее 1,5 метра и дезинфицировать руки при входе в общественные места.
С середины марта в Словении были закрыты все школы, спортивные и культурные учреждения, бары, рестораны, гостиницы и магазины, за исключением продовольственных и аптечных магазинов, была остановлена работа общественного транспорта.
Правительство начало ослаблять карантин с 20 апреля. Общественный транспорт возобновил работу на этой неделе, а на следующей неделе некоторые ученики вернутся в школы. Все бары и рестораны, а также небольшие гостиницы на 30 номеров будут открыты на следующей неделе.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения советует Европе не расслабляться: вторую волну коронавируса ожидают осенью.
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