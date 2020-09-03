В Европе показатели заражение коронавируса приблизились к мартовским цифрам

Вирус не засыпал в течение лета и не брал отпуск

Средний уровень заболеваемости COVID-19, о важных симптомах которого мы писали ранее, в ЄС растет уже пять недель подряд, а некоторых странах приблизился к показателям марта, когда наблюдался разгар "первой волны" пандемии коронавируса.

Реклама

Об этом заявила директор Европейского центра по профилактике и контролю заболеваемости Андреа Аммон, – пишет Укринформ.

"Вирус не засыпал в течение лета и не брал отпуск. На этой неделе уровень новых заболеваний в ЕС, в странах Европейской экономической зоны и в Великобритании составил 46 случаев на 100 тыс. населения, при том, что по этому показателю мы уже были на уровне ниже 15 случаев. Следовательно, мы видим рост заболеваемости, который наблюдается уже в течение более 5 недель. Мы почти вернулись к показателям, которые наблюдались в марте", – отметила Аммон.

В тренде Артист Борис Клюев умер после продолжительной болезни

При этом она подчеркнула, что показатели заболеваемости COVID-19 очень отличаются в разных европейских странах – от 2 до 176 случаев на 100 тыс. населения. Такие показатели, по ее словам, зависят от многих факторов, в частности от того, какие категории населения проходят через тестирование, и от количества проведенных тестов.

Ранее сообщалось, что в Виннице из-за ученика с коронавирусом весь класс отправили на карантин.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама