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В Европе показатели заражение коронавируса приблизились к мартовским цифрам

3 сентября, 01:18

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Вирус не засыпал в течение лета и не брал отпуск

Средний уровень заболеваемости COVID-19, о важных симптомах которого мы писали ранее, в ЄС растет уже пять недель подряд, а некоторых странах приблизился к показателям марта, когда наблюдался разгар "первой волны" пандемии коронавируса.

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Об этом заявила директор Европейского центра по профилактике и контролю заболеваемости Андреа Аммон, – пишет Укринформ.

"Вирус не засыпал в течение лета и не брал отпуск. На этой неделе уровень новых заболеваний в ЕС, в странах Европейской экономической зоны и в Великобритании составил 46 случаев на 100 тыс. населения, при том, что по этому показателю мы уже были на уровне ниже 15 случаев. Следовательно, мы видим рост заболеваемости, который наблюдается уже в течение более 5 недель. Мы почти вернулись к показателям, которые наблюдались в марте", – отметила Аммон.

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При этом она подчеркнула, что показатели заболеваемости COVID-19 очень отличаются в разных европейских странах – от 2 до 176 случаев на 100 тыс. населения. Такие показатели, по ее словам, зависят от многих факторов, в частности от того, какие категории населения проходят через тестирование, и от количества проведенных тестов.

Ранее сообщалось, что в Виннице из-за ученика с коронавирусом весь класс отправили на карантин.

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статистика Европа заражение коронавирус пандемия

Источник: Укринформ

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