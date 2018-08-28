В Европе состоялся крупнейший уличный фестиваль

Более миллиона людей танцевали в лондонском Ноттинг-Хилле на крупнейшем в Старом Свете карнавале.

Сотни артистов устроили настоящий бразильский карнавал в самом сердце Великобритании.

На наибольший уличный фестиваль в Европе съехались около миллиона человек со всего мира. Визитка праздника – откровенные танцы и не менее откровенные наряды танцоров.

Это традиционный праздник для иммигрантов, которые приехали сюда в 50-х годах прошлого века с островов Тринидад и Тобаго. С 1966-го в конце лета они собираются здесь, в Ноттинг-Хилле, ради развлечений.

Фестиваль в Ноттинг-Хилле этого года охраняли семь тысяч полицейских. Ведь карнавал по вкусу не всем британцам. Наиболее радикально настроенные – поднимают драки на улицах. Уже задержали 373 человека. Во время проведения фестиваля многие местные состоятельные жители вынуждены закрывать свои особняки деревянными щитами для защиты от вандалов и во избежание криминальных ситуаций

Ранее в Голой Пристани в Херсонской области начался всеукраинский фестиваль арбузов. Фермеры похвастались лучшими арбузами, дынями и тыквами, которые вырастили на своих полях. В этом году рекордсменом на ярмарке стал арбуз весом 25 килограммов.