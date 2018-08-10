В Европе забили тревогу из-за тропической лихорадки

Случаи вируса Западного Нила также были зарегистрированы в 2018 году в Венгрии, Италии, Румынии и Сербии

Три человека умерли от лихорадки Западного Нила после вспышки болезни в Афинах, которая заразила 60 человек в этом году. Об этом заявили греческие власти, заверив, что тщательно контролирует ситуацию, пишет AFP.

"С прошлой недели мы зарегистрировали 17 новых случаев заболевания", – говорится в сообщении греческого центра контроля и профилактики заболеваний.

С начала года было зарегистрировано 60 случаев заболевания, 16 человек все еще находятся в больнице, четверо из них – в реанимации.

В основном заражения произошли в течение последнего месяца.

"Именно поэтому мы предупреждаем общественность", – сказал греческий чиновник.

В прошлом году греческие власти зарегистрировала 48 случаев, в результате чего произошло пять смертей.

Вирус может вызвать симптомы, сходные с симптомами гриппа, но в крайних случаях он может привести к тремора, лихорадки, комы и смертельного отека мозговой ткани, известного как энцефалит. Он также может вызвать менингит.

Впервые обнаружен в Уганде в 1937 году, вирус переносится птицами и передается человеку комарами. Он происходит из Африки, Азии, Европы и Австралии.

"Необходимо, чтобы медицинские работники, а также национальные и местные органы власти проявляли бдительность, поскольку невозможно предсказать, в каких регионах может распространиться вирус", – заявила греческая служба.

Случаи вируса Западного Нила также были зарегистрированы в 2018 году в Венгрии, Италии, Румынии и Сербии, по данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний. В Италии в результате болезни погибли два человека, еще один – в Сербии.

Как сообщалось, 17 мая случай болезни вызванной вирусом Эбола был зафиксирован в Мбандаке – крупном городском центре, имеющем автомобильное и авиасообщение с другими городами страны. Это повышает риск распространения вируса внутри страны и всего региона. На глобальном уровне риск остается низким.

Ранее ООН и власти Демократической Республики Конго сообщили, что ожидают прибытие в страну дополнительных специалистов, чтобы предотвратить распространение эпидемии Эбола.