В Европе зафиксированы случаи повторного заражения коронавирусом

В Бельгии и Нидерландах выявлены случаи повторного заражения коронавирусом COVID-19. Об этом во вторник, 25 августа, заявили вирусологи этих стран, передает Deutsche Welle

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Нидерландский вирусолог Марион Копманс, консультирующая правительство этой страны, рассказала о вторичном инфицировании пожилого мужчины со слабым иммунитетом. По ее словам, исследование генома вируса показало, что это именно повторное заражение, а не последствия первого инфицирования.

"Мы знаем по другим респираторным инфекциям, что невозможно выработать к ним иммунитет на всю жизнь. И не стоит ожидать иного в случае с COVID-19", – подчеркнула она.

В Бельгии пациент заразился коронавирусом во второй раз уже через три месяца после выздоровления, сообщил местный вирусолог Марк ван Ранст, и во втором штамме вируса были установлены 11 мутаций.

"Это плохая новость", – заявил он, отметив, что надеялся на более длительный иммунитет, чем пару месяцев.

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Ранее мы сообщали, что в Гонконге вылечившийся от коронавируса мужчина инфицировался сноваспустя 4,5 месяца после первого заражения. Это первый задокументированный случай повторного инфицирования COVID-19. Данное открытие ученых свидетельствует, что болезнь может продолжать распространяться, несмотря на коллективный иммунитет.

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