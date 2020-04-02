В Европе жертвами коронавируса стали свыше 30 тысяч человек

Каждый третий случай кончины от вируса приходится на Италию и Испанию

В Европе жертвами коронавируса COVID-19 стали более 30 тысяч человек.

Об этом сообщает гонконгская газета South China Morning Post.

Каждый третий случай кончины от вируса приходится на Италию и Испанию.

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Испания сообщила о рекордных 864 умерших за сутки, общее число скончавшихся в стране превысило 9 тысяч.

В Италии количество жертв коронавируса выросло на 727 человек до 13 155. Это число значительно меньше, чем во вторник, и самые низкое с 26 марта. При этом число новых случаев заражения продолжает расти: за стуки оно увеличилось на 4 782, общее число больных достигло к вечеру среды 110 574.

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В Германии зафиксировано 74 508 случаев заболевания (скончался 821 человек), Франции – 52 836 (3 523), Великобритании – 29 842 (2 356), Бельгии – 13 964 (828), Нидерландах – 13 696 (1 175), Турции – 13 513 (214), Австрии – 10 553 (146).

По информации издания, всего по состоянию в мире насчитывалось 913 352 человека, инфицированных COVID-19, и 45 504 жертвы коронавируса.

Издание ведет электронный подсчет числа инфицированных, скончавшихся и вылечившихся от вызываемого COVID-19 заболевания, основываясь на официальных данных соответствующих стран.

Ранее сообщалось, что во Франции за сутки от COVID-19 умерли более 500 пациентов.

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