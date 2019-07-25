В европейских странах зафиксированы рекордно высокие температуры за всю историю

В Бельгии зафиксирована температура в 38,9 градуса по Цельсию, побит рекорд 1947 года

Фото: AFP

В ряде европейских стран зафиксированы рекордно высокие температуры за всю историю. Об этом сообщают западные СМИ.

Рекордно высоких показателей достигли температуры во многих французских городах. Например, Бордо было 41,2 градуса жары.

В Бельгии зафиксирована температура в 38,9 градуса по Цельсию, побит рекорд 1947 года.

В Италии из-за жары наивысший уровень опасности объявили в среду сразу в пяти городах – Флоренции, Турине, Больцано, Брешии и Перудже.

В Нидерландах столбик термометра поднялся до 38,8 по Цельсию на юге страны. В стране объявлен оранжевый уровень опасности.

В результате пика жары в Великобритании и Париже зафиксированы сбои в движении поездов.

Во всех районах, наиболее пострадавших от жары, люди ищут спасения в озерах и реках. Например, в Темзе без вести пропали трое людей, столько же утонули в Германии.

"В настоящий момент проблема существует, однако находится под контролем, мы должны быть очень бдительными", – заявил заместитель министра Франции по вопросам окружающей среды Эммаюэль Варгон, он призвал людей проявить "гражданскую ответственность", чтобы избежать жертв.

Местные власти ввели ограничения на водопользование во многих районах, так как уровень грунтовых и речных вод резко упал.

Синоптики предупреждают, что пик жары придется на четверг. По их данным, столбик термометра в некоторых районах Франции может подняться до 43 градусов по Цельсию, а в Италии – до 40.

По данным Метеорологической службы Великобритании, в четверг в стране может быть побит температурный рекорд 2004 года, то есть температура поднимется выше 38,5 градуса по Цельсию.

Напомним, что из-за длительной жары на юго-западе Европы начались масштабные пожары. Так, во Франции пожар уничтожил 620 гектаров растительности. Огнем были охвачены оливковые рощи и поля. По последним данным, в департаменте Гар сгорели шесть жилых домов и пять сараев.

Кроме того, мы писали, что в прошлом месяце жертвами аномальной жары в Европе стали не менее восьми человек.

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