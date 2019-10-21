В Евросоюзе идут консультации по отсрочке Brexit: подробности

В Берлине заявили, что Лондону может быть дана короткая отсрочка

Фото: REUTERS/Yves Herman

Глава Евросовета Дональд Туск в настоящее время консультируется с лидерами стран-членов Евросоюза относительно запроса Великобритании о переносе даты выхода королевства на три месяца. Об этом заявила в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе представитель Еврокомиссии (ЕК) Мина Андреева.

"Мы приняли к сведению голосование в британском парламенте в субботу и запрос об отсрочке до 31 января 2020 года. Председатель Туск консультируется с лидерами по этому вопросу. Великобритания должна прояснить следующие шаги. Мы очень внимательно следим за развитием событий на этой неделе в Лондоне", – сказала она.

На вопрос журналистов о том, меняет ли процедуру оценки Евросоюзом запроса от Лондона тот факт, что премьер Великобритании Борис Джонсон не подписал документ, Андреева ответила: "Нет".

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Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас надеется, что нижняя палата британского парламента одобрит новую сделку с ЕС по условиям выхода Соединенного Королевства из сообщества, но не исключает короткой отсрочки Brexit. \

"Я надеюсь, что нижняя палата британского парламента проявит необходимую ответственность и сможет сегодня принять решение по этому вопросу, на основе которого мы могли бы добиться упорядоченного Brexit", - сказал Маас.

"Если в Великобритании будут проблемы с ратификацией, то я не исключаю, что может произойти небольшая техническая отсрочка", – добавил он.

Ранее сообщалось, что Европейский союз склоняется к тому, чтобы предоставить Великобритании отсрочку Brexit на три месяца, если премьер-министру Соединенного Королевства Борису Джонсону не удастся провести через парламент соглашение с ЕС об условиях "развода". Брюссель настроен на то, что Великобритания сможет покинуть европейское сообщество и ранее, а ориентировочными датами "развода" будут установлены 1 и 15 число ноября, декабря и января.

Как сообщалось, парламент Великобритании собрался в субботу, 19 октября, для решения дальнейшей судьбы соглашения о выходе страны из Европейского союза. В ходе обсуждения нового соглашения по Brexit Палата общин приняла поправку, внесенную исключенным из Консервативной партии депутатом Оливером Летвином, предусматривающую новую отсрочку Brexit. Таким образом, было решено, что правительство не может выносить соглашение с ЕС на голосование, пока не будут приняты все законы, необходимые для оформления упорядоченного выхода из ЕС в намеченный срок – 31 октября.

После этого британский премьер в соответствии с принятым под давлением оппозиции законом официально запросил у председателя Европейского совета Дональда Туска трехмесячную отсрочку Brexit до 31 января 2020 года. Впрочем, Джонсон не подписал это письмо, а вслед за ним направил Туску личное послание, в котором указал на то, что сам он против отсрочки, так как она "нанесет ущерб интересам Великобритании" и партнерам Лондона в ЕС.

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