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В Евросоюзе могут поддержать новую отсрочку Brexit – СМИ

7 июня, 04:40

По меньшей мере 25 стран-членов Евросоюза согласны предоставить стране отсрочку на более длительное время

Фото: Getty Images

Европейский Союз может поддержать предоставление Лондону нового крайнего срока выхода Британии из состава ЕС в случае, если британские власти не смогут утвердить его условия до 31 октября. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на источник.

Несмотря на заявления основного претендента на пост лидера тори, экс-главу британского внешнеполитического ведомства Бориса Джонсона о том, что Британия в любом случае покинет ЕС 31 октября, по меньшей мере 25 стран-членов Евросоюза согласны предоставить стране отсрочку на более длительное время.

"Мы не хотим этого, однако собираемся предоставить Великобритании новую отсрочку, — приводит издание слова своего источника, — В конце концов, никто не хочет оказаться тем, кто перекроет кислород".

Европейские правительства разделяют мнение главы британского МИДа Джереми Ханта о том, что решение о выходе страны из ЕС без сделки станет "политическим самоубийством" для главы кабинета министров. "Вероятно, в парламенте не наберется большинства, кто поддержит без Brexit сделки, и правительство будет расформировано. А новое попросит народ вновь принять решение — распорядится о проведении второго референдума", – пишет издание. 

Также, по данным европейского источника издания, большинство правительств стран ЕС считают, что Лондон должен осуществить так называемый Brexit до июня 2020 года в связи с тем, что Евросоюз должен до 2021 года окончательно принять семилетний план бюджетных расходов.

2 июня газета Sunday Telegraph информировала, что кандидат на посты лидера правящей в Великобритании Консервативной партии и премьер-министра страны Майкл Гоув заявил членам кабинета министров, что готов отложить Brexit с октября нынешнего до конца будущего года.

Ранее сообщалось, что в Лондоне хотят провести новые переговоры с ЕС по условиям Brexit. В Брюсселе неоднократно подчеркивали, что ЕС не будет изменять положения достигнутой сделки.

Напомним, британский премьер-министр Тереза Мэй 24 мая объявила, что покинет должность лидера Консервативной партии 7 июня. В Великобритании пройдут выборы нового лидера консерваторов, который станет новым премьером.


Британские СМИ пишут, что процесс выбора нового лидера консерваторов может занять около шести недель.

Тереза Мэй возглавила правительство Великобритании 13 июля 2016 года после отставки своего предшественника Дэвида Кэмерона. Он сложил с себя полномочия премьера на фоне результатов референдума о Brexit.

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Тег Великобритания, Лондон, ЕС, выход, Мэй, Brexit

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Источник:

ТАСС

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