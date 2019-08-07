В Евросоюзе ответили на решение Трампа ввести новые санкции против Венесуэлы

ЕС может сократить или расширить свой черный список против Венесуэлы в зависимости от развития политической ситуации

Фото: REUTERS/Yves Herman

Евросоюз не намерен поддерживать односторонние ограничительные меры США против Венесуэлы. Об этом заявил в среду, 7 августа, на брифинге в Брюсселе официальный представитель Европейской комиссии Карлос Руис де Гордехуэла.

"По санкциям США наша позиция остается предельно четкой. Обычно мы это не комментируем, но мы всегда выступаем против экстерриториального применения односторонних мер", – заявил он.

Представитель ЕК также отметил, что уже действующие санкции ЕС против Венесуэлы носят направленный характер и касаются только персональных ограничений против ряда представителей руководства страны. По его словам, ЕС может сократить или расширить свой черный список против Венесуэлы в зависимости от развития политической ситуации, однако не намерен вводить никаких санкционных мер, которые могут ухудшить положение населения.

Трамп в понедельник, 5 августа, подписал исполнительный указ, полностью блокирующий собственность правительства Венесуэлы в американской юрисдикции и вводящий запрет на любое предоставление ему финансовых средств, товаров и услуг. Под блокировку, которая вступила в силу с 5 августа, попадают активы всех ведомств правительства латиноамериканской страны, а также Центрального банка Венесуэлы и государственной нефтяной компании PDVSA.

Указ президента США Дональда Трампа, предусматривающий полную блокировку собственности правительства Венесуэлы в американской юрисдикции, не является эмбарго, но представляет собой значительный шаг Вашингтона, направленный против правительства президента страны Николаса Мадуро. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

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"Хотя это не эмбарго, этот значительный шаг является ответом на продолжающуюся узурпацию власти Мадуро и связанными с ним лицами", — утверждается в документе.

Трамп в понедельник подписал исполнительный указ, полностью блокирующий собственность правительства Венесуэлы в американской юрисдикции и вводящий запрет на любое предоставление ему финансовых средств, товаров и услуг. Под блокировку, которая вступила в силу с 5 августа, попадают активы всех ведомств правительства латиноамериканской страны, а также Центрального банка Венесуэлы и государственной нефтяной компании PDVSA.

Ранее вице-президент США Майкл Пенс заявлял, что США вводят новые санкции в отношении должностных лиц Венесуэлы, которых считают виновными в нарушении прав человека.

В Вооруженных силах Венесуэлы произошли перестановки после того, как власти сообщили о предотвращении попытки государственного переворота, которая планировалась на 23–24 июня и предусматривала убийство президента. Среди задержанных за участие в сговоре были военнослужащие.

Напомним, что в мае в столице Норвегии Осло прошли как минимум два раунда непрямых переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы, организованных при посредничестве правительства европейской страны.

Ранее сообщалось, что Трамп теряет терпение и интерес к ситуации вокруг Венесуэлы, лидер которой Николас Мадуро продолжает оставаться на своем посту.

В январе 2019 года, на фоне массовых протестов против Мадуро, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро.

При этом в конце апреля Гуайдо объявил о начале "финального этапа" отстранения Мадуро от власти, после чего улицы страны начали заполняться людьми и дошло до серьезных стычек.

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