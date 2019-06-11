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В Евросоюзе приветствуют снятие обвинений с российского журналиста Голунова

11 июня, 21:02

Однако тенденция в отношении свободы СМИ в России продолжает внушать опасения

Фото: REUTERS / Yves Herman
Фото: REUTERS / Yves Herman.

Европейский Союз приветствовал снятие с российского журналиста Ивана Голунова обвинений в сбыте наркотиков.

Об этом написала в Twitter представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.

"Решение снять обвинения в отношении занимающегося расследованиями журналиста Ивана Голунова является позитивным итогом в этом конкретном случае", — написала она.

"Однако тенденция в отношении свободы средств массовой информации в России продолжает внушать опасения, — добавила представитель внешнеполитической службы ЕС. — Независимые, а также критические голоса являются неотъемлемой частью процветающего общества".

Ранее в России прекратили уголовное преследование журналиста-расследователя издания "Медуза" Ивана Голунова. Как сообщил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, соответствующее решение было принято 11 июня в связи с недоказанностью участия подозреваемого в совершении преступления – торговле наркотиками.

Напомним, что 6 июня Иван Голунов был задержан в центре Москвы. Позже полицейские заявили, что при себе и дома мужчина хранил наркотики.

На суде защита журналиста указывала на многочисленные нарушения в действиях полицейских и допускала, что во время задержания правоохранительные органы подкинули наркотики.

Как мы уже писали, с момента задержания Голунова в Москве и других городах России проходили демонстрации в поддержку задержанного и свободы слова.


Позже также стало известно, что на пакетах с наркотиками, которые якобы нашли у Голунова, были обнаружены ДНК нескольких человек.

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Тег Россия, журналист, дело, Евросоюз, освобождение, медуза, Голунов

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Источник:

ТАСС

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