В Евросоюзе приветствуют снятие обвинений с российского журналиста Голунова
Однако тенденция в отношении свободы СМИ в России продолжает внушать опасения
Европейский Союз приветствовал снятие с российского журналиста Ивана Голунова обвинений в сбыте наркотиков.
Об этом написала в Twitter представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.
"Решение снять обвинения в отношении занимающегося расследованиями журналиста Ивана Голунова является позитивным итогом в этом конкретном случае", — написала она.
"Однако тенденция в отношении свободы средств массовой информации в России продолжает внушать опасения, — добавила представитель внешнеполитической службы ЕС. — Независимые, а также критические голоса являются неотъемлемой частью процветающего общества".
Ранее в России прекратили уголовное преследование журналиста-расследователя издания "Медуза" Ивана Голунова. Как сообщил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, соответствующее решение было принято 11 июня в связи с недоказанностью участия подозреваемого в совершении преступления – торговле наркотиками.
Напомним, что 6 июня Иван Голунов был задержан в центре Москвы. Позже полицейские заявили, что при себе и дома мужчина хранил наркотики.
На суде защита журналиста указывала на многочисленные нарушения в действиях полицейских и допускала, что во время задержания правоохранительные органы подкинули наркотики.
Как мы уже писали, с момента задержания Голунова в Москве и других городах России проходили демонстрации в поддержку задержанного и свободы слова.
Позже также стало известно, что на пакетах с наркотиками, которые якобы нашли у Голунова, были обнаружены ДНК нескольких человек.
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