В Евросоюзе рассказали, сохранится ли безвиз с Великобританией после Brexit
Если Великобритания введет визы хотя бы для одной страны ЕС, то будут приняты ответные меры
Совет Европейского Союза и Европейский парламент договорились о предоставлении гражданам Великобритании права на безвизовые поездки в ЕС после Brexit. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.
"Совет ЕС и Европарламент достигли соглашения о том, что после Brexit граждане Великобритании, прибывающие в Шенгенскую зону на короткий срок (90 дней в течение 180 дней), должны иметь безвизовые поездки. Это соглашение было подтверждено вчера послами ЕС от имени Совета ЕС и комитетом Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренних дел. Теперь текст должен быть официально принят Европейским парламентом и Советом ЕС ", - указали в Раде ЕС.
Согласно правилам ЕС, безвиз предоставляется при условии взаимности.
"Правительство Соединенного Королевства заявило, что оно не намерено требовать визы от граждан ЕС, путешествующих в Великобританию для краткосрочного пребывания. В случае, если Соединенное Королевство введет визовые требования для граждан, по крайней мере, одного государства-члена в будущем, будет применяться существующий механизм взаимности, и три учреждения ЕС и государства-члены обязуются немедленно принять меры по применению этого механизма ", – добавили в Совете ЕС.
Еврокомиссия будет постоянно следить за соблюдением принципа взаимности и немедленно информировать Европейский парламент и Совет ЕС о любых событиях, которые могут поставить под угрозу соблюдение этого принципа.
Напомним, Евросоюз готов перенести дату выхода Соединенного Королевства на январь или апрель 2020 года.
Как мы писали ранее, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о необходимости еще раз ненадолго продлить сроки Brexit. Она пояснила, что эта отсрочка должна быть как можно более короткой, и что она завершится, как только будет принято соглашение по Brexit. При этом Мэй отмечала, что она хочет окончания процесса до 22 мая, чтобы Великобритании не потребовалось принимать участие в выборах в Европарламент.
Ранее ЕС предоставил Великобритании отсрочку по Brexit до 12 апреля, и в случае, если в Лондоне не договорятся о конкретной процедуре Brexit, в этот день страна покинет ЕС без какого-либо соглашения.
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