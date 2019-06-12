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В Евросоюзе вводят правила использования дронов

12 июня, 14:01

Правила необходимы для защиты граждан, считают в ЕС

Бойцы ВСУ сбили на Донбассе вражеский дрон
Бойцы ВСУ сбили на Донбассе вражеский дрон. Фото: Сегодня

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) во вторник опубликовало принятые правила использования беспилотных летательных аппаратов, передает DW.

"Европа станет первым регионом в мире, который имеет полный набор правил, позволяющих безопасную, защищенную и стабильную деятельность дронов как для коммерции, так и для частного пользования. Общие правила помогут стимулировать инвестиции, инновации и рост в этом перспективном секторе", – заявил исполнительный директор EASA Патрик Ки.

Правила необходимы для защиты граждан ЕС и одновременно обеспечивают свободное обращение беспилотников и равные условия их использования, отмечают в ведомстве.

Европейские правила содержат технические и эксплуатационные требования к дронам. Согласно им, начиная с июня 2020 года операторы беспилотных самолетов должны зарегистрироваться в стране ЕС, где они проживают или имеют основную работу. Каждый беспилотник также подлежит регистрации, что позволит его отслеживание в случае необходимости. Это поможет предотвратить события вроде тех, что произошли в 2018 году в аэропортах Гатвик и Хитроу, когда дроны залетели на их территории, что повлекло временную остановку всех рейсов и закрытие аэропортов.

Принятые EASA правила заменят имеющиеся нормативные предписания в отдельных странах-членах ЕС. Официально они вступят в силу в течение следующих 20 дней. Однако на практике их начнут применять только через год, чтобы дать странам ЕС время для их осуществления.

Ранее мы писали, что самолеты, прибывающие в лондонский аэропорт Гатвик, были перенаправлены в Станстед, воздушную гавань в 50 км к северо-востоку от Лондона, из-за сообщений о появившемся беспилотном летательном аппарате (БПЛА).

В конце декабря подобная ситуация уже происходила в лондонском аэропорту "Гэтвик",где тысячи пассажиров застряли из-за беспилотников, которые заметили вблизи взлетной полосы. Тогда местная полиция заявила, что инцидент не связан с терроризмом, но был "преднамеренным актом" для нарушения работы.

Также стоит отметить, что украинские военные скоро начнут использовать турецкие боевые дроны.


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Тег Евросоюз, правила, использование, дрон, летательный аппарат

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DW.com

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