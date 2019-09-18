В Facebook разработают технологию для борьбы с трансляцией терактов

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Лондонская полиция совместно с американской компанией Facebook займется разработкой технологии, способной распознавать террористические акты и стрельбу, транслируемые в прямом эфире в соцсети. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Лондона.

"Технология, которую собирается разрабатывать Facebook, позволит узнавать о стрельбе, когда она только началась, и, возможно, поможет правоохранительным органам по всему миру своевременно реагировать на такие инциденты", — заявил замглавы Скотленд-Ярда Нил Басу. Он также отметил, что новая программа будет автоматически прекращать трансляцию атак, что поможет "пресечь восхваление таких поступков и распространение опасной идеологии, которая толкает на подобные действия".

Менеджер Facebook по работе с правоохранительными органами также отметила, что компания никогда не прекращает бороться с терроризмом и экстремизмом. "Мы много инвестируем, чтобы защитить наших пользователей. Но мы не можем сделать это в одиночку", — указала она.

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Данный проект стал частью давнего сотрудничества специального подразделения полиции Лондона, занимающегося выявлением и удалением материалов, связанных с террористической идеологией, и американской компании.

Отметим, Facebook уверяет, что системы защиты от влияния на выборы стали совершеннее.

Напомним, что ранее Facebook начал отказываться от лайков ради "психологического здоровья". Также недавно интернет-шутка в Facebook о штурме Зоны 51 вышла из-под контроля.

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