В Финляндии автобус упал на железнодорожные пути: есть жертвы
Автобус перед падением на железнодорожные пути врезался в пять автомобилей, остановившихся на красный сигнал светофора
Автобус упал на железнодорожные пути в Куопио в центральной части Финляндии, погибли четыре человека, более 20 пострадали, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на заявление полиции.
Двое получили серьезные ранения, остальные пострадали незначительно, отмечает полиция.
По данным агентства, автобус перед падением на железнодорожные пути врезался в пять автомобилей, остановившихся на красный сигнал светофора.
Водитель автобуса рассказал полиции, что он также пытался затормозить, однако тормоза не сработали.
Напомним, в Англии перевернулся автобус: пострадали более 40 человек.
Также мы писали, что в Эквадоре на "повороте смерти" разбился пассажирский автобус, перевозивший 500 кг наркотиков. В результате ДТП 23 человека погибли и 14 получили ранения.
Ранее в Индии школьный автобус упал в пропасть, погибли 26 детей и трое взрослых.