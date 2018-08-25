В Финляндии автобус упал на железнодорожные пути: есть жертвы

Автобус перед падением на железнодорожные пути врезался в пять автомобилей, остановившихся на красный сигнал светофора

Автобус упал на железнодорожные пути в Куопио в центральной части Финляндии, погибли четыре человека, более 20 пострадали, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на заявление полиции.

Двое получили серьезные ранения, остальные пострадали незначительно, отмечает полиция.

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По данным агентства, автобус перед падением на железнодорожные пути врезался в пять автомобилей, остановившихся на красный сигнал светофора.

Водитель автобуса рассказал полиции, что он также пытался затормозить, однако тормоза не сработали.

Напомним, в Англии перевернулся автобус: пострадали более 40 человек.

Также мы писали, что в Эквадоре на "повороте смерти" разбился пассажирский автобус, перевозивший 500 кг наркотиков. В результате ДТП 23 человека погибли и 14 получили ранения.

Ранее в Индии школьный автобус упал в пропасть, погибли 26 детей и трое взрослых.