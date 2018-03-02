Во Французских Альпах четыре человека погибли от схода лавины

Сегодня, 18:20

Из всей группы пока удалось спастись только проводнику

Фото: AFP
Фото: AFP

Четыре человека погибли сегодня, 3 марта, в результате схода лавины в департаменте Приморские Альпы на юго-востоке Франции.

Об этом сообщает Le Figaro.

По предварительной информации, проводник и пятеро туристов отправились утром в однодневный поход и попали под лавину. Четверо туристов погибли, проводник сумел спастись, его уже нашли спасатели. Продолжаются поиски еще одного туриста.

Напомним, с начала сезона во Франции в результате схода лавин погибли 16 человек и еще 11 получили травмы.

Ранее, в юго-западной части Франции нашли тела трех лыжников, попавших под лавину.

Как сообщалось, во Франции в результате схода лавины погибли три человека. Лавина сошла в районе Боннваль-сюр-Арк в Национальном парке Вануаз в Савойе. К поисковым работам привлекли вертолет. Спасатели нашли тела трех лыжников – двух мужчин и одной женщины. Среди них – тело горнолыжного инструктора.

А в Румынии снежная лавина накрыла группу лыжников. В горах национального парка Ретезат погибли подростки. Глава службы по чрезвычайным ситуациям Раед Арафат сообщил, что тела подростков были извлечены из-под снега, трое других участников группы не пострадали.
Франция, альпинизм, альпы, лавина

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