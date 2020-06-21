В Гааге антикарантинные протесты переросли в беспорядки

5 человек, бросавших в полицейских камни, были задержаны

В воскресенье, 21 июня, в Гааге во время протестов против ограничительных мер, направленных на снижение заражаемости коронавирусом COVID-19, произошли беспорядки. Полиция оттеснила хулиганов с помощью полицейских лошадей и применила водометы.

Реклама

Об этом сообщает DW.

В полиции заявили, что несколько сотен протестовавших сознательно искали конфронтации с сотрудниками правоохранительных органов. 5 человек, бросавших в полицейских камни, были задержаны.

"Это не имеет ничего общего с обычной демонстрацией", – заявил представитель полиции.

Отмечается, что изначально мэр Гааги Йохан Ремкес из соображений безопасности запретил проведение антикарантинной акции группе Virus Waanzin ("Вирусное безумие"). Несмотря на это, несколько сотен демонстрантов, среди которых было некоторое число агрессивно настроенных футбольных фанатов, собрались перед главным вокзалом города. После этого мэр разрешил провести короткую акцию.

Реклама

Полиция вмешалась в ход протестов, когда атмосфера стала накаляться и протестующие собрались идти в направлении центра города.

Ранее в Германии в городе Штутгарт произошли стычки с участием сотен молодых людей и правоохранителей. В результате столкновений пострадали по меньшей мере 10 полицейских, десятки людей задержаны. Беспорядки начались примерно в полночь. Поводом для столкновений стала проверка полицейскими прохожего на наличие наркотиков.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама