В Гамбурге авто врезалось в торговый центр – машина наполовину "висела" в воздухе

В результате столкновения пострадали два человека

Автомобиль врезался в здание торгового центра AEZ в районе Поппенбюттель Гамбурга, в результате чего пострадали два человека.

По словам очевидцев, машина Mersedes на полной скорости пересекла парковку и влетела по ступенькам ко входу в постройку, разбив стеклянные двери. Автомобиль остановился уже внутри торгового центра на эскалаторе, сообщает Hamburger Morgenpost.

Согласно предварительной версии, за рулем легковушки сидел 78-летний пенсионер. Он потерял контроль над управлением, когда выезжал со стоянки.

Спецслужбы прибыли на место происшествия через несколько минут. Людей из помещения эвакуировали. Машина опасно нависала над отделом игрушек, поэтому чтобы предотвратить падение, спасатели закрепили её стальными тросами.

В результате удара пожилой водитель и сотрудница магазина получили ранения. Женщину госпитализировали. Девять человек, которые были в состоянии шока, по данным пожарной службы, передали медикам для осмотра.

Напомним, недавно в Киеве из-за ДТП на линии скоростного трамвая остановилось движение трамваев на Борщаговку. С проезжей части со стороны центра на трамвайные колеи вылетел автомобиль BMW, перекрыв движение составов неподалеку от КПИ.

Отметим, что недавно в селе Глушки Белоцерковского района водитель совершил наезд на велосипедиста, который двигался в попутном направлении. От полученных травм байкер скончался на месте происшествия, а водитель с места ДТП сбежал. Позже его машину нашли на одной из автостоянок в Киеве, а самого водителя задержали.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Гамбурге авто врезалось в торговый центр – машина наполовину "висела" в воздухе". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"