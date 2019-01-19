В Гданьске попрощались с погибшим мэром

В Польше объявили национальный траур после окончания церемонии похорон

Фото: AFP

В Гданьске попрощались с погибшим мэром //smm4.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/339/4a1/5c43394a1ee2d.jpg //smm4.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/339/4a1/5c43394a1ee2d.jpg 2019-01-19T17:16:00+02:00 Евросоюз В Польше объявили национальный траур после окончания церемонии похорон

В польском Гданьске закончилась церемония похорон мэра Павла Адамовича, который умер после нападения на благотворительном концерте.

К траурной процессии присоединились десятки тысяч жителей Польши. После отпевания и прощания урну с прахом градоначальника захоронили в Базилике Вознесения Пресвятой Девы Марии (Мариацкая базилика) в исторической части родного города Адамовича, которым он управлял более 20 лет.

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Желающих проститься с мэром было так много, что один из крупнейших костелов Европы не мог их всех вместить. По данным правоохранителей, 45 тысяч человек следили за церемонией похорон, стоя на улице, где власти установили большие экраны. У аналогичных экранов на центральных площадях собрались также жители Варшавы, Вроцлава, Познани и других польских городов.

























"Открытый, прекрасный человек, который никому не отказывал в помощи", - вспоминают жители Гданьска, общаясь с журналистами. Они благодарны Адамовичу за то, что он создал город, открытый для всех взглядов, национальностей и религий. Установленным мэром традициям в Гданьске намерены следовать в будущем.

Кроме того, после окончания церемонии похорон в Польше объявили национальный траур.

Напомним, нападение на Адамовича произошло 13 января во время благотворительного концерта в Гданьске – Стефан В. выскочил на сцену во время выступления мэра и несколько раз ударил его ножом.

Как мы уже писали, злоумышленника задержали на месте, но на допросе в прокуратуре он не признал свою вину в убийстве политика.

Кроме того, после случившегося начали поступать угрозы и в адрес других политиков - 72-летний житель Варшавы позвонил в центр семейной помощи и предрек скорую гибель президенту Польши Анджею Дуде. А перед этим полиция задержала другого мужчину за угрозы мэрам Познани и Вроцлава.

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