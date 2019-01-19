Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
28,03
31,95
УКР
Главная   Мировые новости   Евросоюз

В Гданьске попрощались с погибшим мэром

Сегодня, 17:16

В Польше объявили национальный траур после окончания церемонии похорон

Фото: AFP
В Гданьске попрощались с погибшим мэром //smm4.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/339/4a1/5c43394a1ee2d.jpg //smm4.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/339/4a1/5c43394a1ee2d.jpg Евросоюз В Польше объявили национальный траур после окончания церемонии похорон

В польском Гданьске закончилась церемония похорон мэра Павла Адамовича, который умер после нападения на благотворительном концерте. 

К траурной процессии присоединились десятки тысяч жителей Польши. После отпевания и прощания урну с прахом градоначальника захоронили в Базилике Вознесения Пресвятой Девы Марии (Мариацкая базилика) в исторической части родного города Адамовича, которым он управлял более 20 лет.

Читайте также

Желающих проститься с мэром было так много, что один из крупнейших костелов Европы не мог их всех вместить. По данным правоохранителей, 45 тысяч человек следили за церемонией похорон, стоя на улице, где власти установили большие экраны. У аналогичных экранов на центральных площадях собрались также жители Варшавы, Вроцлава, Познани и других польских городов.

"Открытый, прекрасный человек, который никому не отказывал в помощи", - вспоминают жители Гданьска, общаясь с журналистами. Они благодарны Адамовичу за то, что он создал город, открытый для всех взглядов, национальностей и религий. Установленным мэром традициям в Гданьске намерены следовать в будущем.

Кроме того, после окончания церемонии похорон в Польше объявили национальный траур.

Напомним, нападение на Адамовича произошло 13 января во время благотворительного концерта в Гданьске – Стефан В. выскочил на сцену во время выступления мэра и несколько раз ударил его ножом.

Как мы уже писали, злоумышленника задержали на месте, но на допросе в прокуратуре он не признал свою вину в убийстве политика.

Кроме того, после случившегося начали поступать угрозы и в адрес других политиков - 72-летний житель Варшавы позвонил в центр семейной помощи и предрек скорую гибель президенту Польши Анджею Дуде. А перед этим полиция задержала другого мужчину за угрозы мэрам Познани и Вроцлава.

Польша, мэр, похороны, прощание, Гданьск

Вы сейчас просматриваете новость " В Гданьске попрощались с погибшим мэром". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тысячи поляков пришли попрощаться с мэром Гданьска

Сегодня, 04:04

Люди сопровождали гроб с телом Адамовича, который везли из Европейского центра солидарности к базилике Вознесения Пресвятой Девы Марии

Полиция знала о психических проблемах убийцы мэра Гданьска – СМИ

17 января, 03:05

Полиция якобы получила заявление от матери за неделю до того, как Стефан В. был освобожден из тюрьмы

"Сделал много добра для украинцев в Польше": Порошенко выразил соболезнования в связи с убийством мэра Гданьска

15 января, 00:15

Президент Украины заявил о солидарности с Польшей 

Мэру польского города выделили охрану из-за интернет-угроз

16 января, 02:09

Мужчину, который угрожал Гжимовичу, правоохранители уже задержали

Месть душевнобольного грабителя банков: все подробности покушения на мэра Гданьска

15 января, 16:24

Соболезнование родным и близким Павла Адамовича выразил президент Украины Петр Порошенко

В Польше тысячи людей почтили память убитого мэра Гданьска

14 января, 20:37

Тысячи людей по всей стране вышли на митинги против ненависти и насилия

Раненого мэра Гданьска экстренно прооперировали

14 января, 03:41

Состояние Адамовича остается тяжелым

Нападение на мэра Гданська: новые подробности

14 января, 01:44

Правоохранители нашли удостоверение сотрудника СМИ, которое злоумышленник мог использовать, чтобы попасть на сцену

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Потепление и снег: прогноз погоды в Украине на неделю

12 января, 07:21

14 января, в понедельник средняя температура днем по всей Украине составит от -1 до +1

Чего ждать пенсионерам в 2019 году: выплаты вырастут, а накопительные пенсии отсрочат

9 января, 07:38

Средняя пенсия в стране вырастет минимум на 20%

Прогноз погоды на весь 2019 год: морозы в январе, но жара придет уже в апреле

4 января, 07:00

Ученые говорят: природные катаклизмы станут разрушительнее и повторяться будут чаще

Выборы-2019: кто идет и с чем идет

2 января, 07:22

Потенциальных кандидатов в президенты можно условно разделить на три группы