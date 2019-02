В Генуе демонтируют мост, при обвале которого погибли 43 человека //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/f60/4b3/5c5f604b3756b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/f60/4b3/5c5f604b3756b.jpg 2019-02-10T01:05:00+02:00 Евросоюз После трагедии он был закрыт

В итальянском городе Генуя начали снос моста Моранди, в результате обрушения которого в августе 2018 года погибли 43 человека.

Об этом сообщает AFP.

"Команда начала снос моста Моранди в Генуе через полгода после его обвала, где погибли 43 человека", — говорится в сообщении.

Первый пролет был спущен на землю. Как сообщает в субботу новостной канал "РАИ-ньюс-24", на спуск блока весом 900 тонн ушло более 10 часов.

VIDEO: Crews begin the demolition of the Morandi motorway bridge in Genoa, Italy, almost six months after its collapse left 43 people dead pic.twitter.com/UvTPSuoGOi