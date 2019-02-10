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В Генуе демонтируют мост, при обвале которого погибли 43 человека

Сегодня, 01:05

После трагедии он был закрыт

Фото: AFP
В Генуе демонтируют мост, при обвале которого погибли 43 человека //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/f60/4b3/5c5f604b3756b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/f60/4b3/5c5f604b3756b.jpg Евросоюз После трагедии он был закрыт

В итальянском городе Генуя начали снос моста Моранди, в результате обрушения которого в августе 2018 года погибли 43 человека.

Об этом сообщает AFP.

"Команда начала снос моста Моранди в Генуе через полгода после его обвала, где погибли 43 человека", — говорится в сообщении.

Первый пролет был спущен на землю. Как сообщает в субботу новостной канал "РАИ-ньюс-24", на спуск блока весом 900 тонн ушло более 10 часов.

Пролет длиной 36 м и шириной 18 м был спущен с высоты 48 м. При этом использовались те же тросы, при помощи которых сдвигался затонувший в 2012 году круизный лайнер Costa Concordia ("Коста Конкордиа"), уточняет канал. Всего на демонтаж автомоста уйдет несколько месяцев. При сносе столбов планируется использовать небольшие заряды взрывчатки.

Новый мост на месте старого планируется возвести к началу 2020 года. Курировать проект будет известный итальянский архитектор Ренцо Пьяно, уроженец Генуи.

Мост Моранди был построен в 1967 году и назван в честь его инженера Риккардо Моранди. Последний является автором еще одного моста в городе Беневенто. После трагедии в Генуе он был закрыт.

Напомним, что обрушение пролета моста в Генуе произошло 14 августа днем.Власти предполагают, что причиной падения 200-метрового пролета виадука могло стать ослабление несущих конструкций. Мост был построен в 1960-х годах. Его состояние, как отмечают итальянские СМИ, уже давно вызывало опасения у специалистов.

Трагедия привела к тому, что итальянцы начали продавать за бесценок жилье под путепроводами.

Как сообщалось, молдаванин Евгений Бабин и украинка Наталья Елина, которые пострадали при обрушении моста в итальянской Генуе, записали видеообращение ко всем, кто следит за их судьбой.

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Тег видео, мост, демонтаж, обрушение, Генуя

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Источник:

ТАСС

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