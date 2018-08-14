В итальянской Генуе рухнул мост: десятки погибших

В результате обрушения автомобильного моста в итальянском городе Генуя погибли по меньшей мере десять человек. Об этом сообщает La Stampa.

По данным издания, обвалился участок моста длиной около 100 метров.

Итальянское управления по чрезвычайным ситуациям сообщило, что на месте обвала уже работают спасатели, к поиску пострадавших, которые могут находиться под завалами, привлекли собак.

Среди погибших так и те кого привалило обломками, так и те, кто упал с моста.

Большая секции моста Моранди над рекой Полчевера обвалилась сегодня около полудня. В момент обрушения на мосту и под ним находились автомобили.

Трасса А10, на которой находится мост, перекрыта. Мост Моранди построенный в 1960-х годах к западу от центра Генуи. Его длина превышает километр, высота – 90 метров.

Ранее мы писали что по меньшей мере 20 человек погибли и еще около 30 получили ранения и травмы поздно вечером во вторник, когда грузовик, перевозивший пассажиров, упал с моста в центральном индийском штате Мадхья-Прадеш.

Также в России смыло мост, носящий неофициальный титул самого опасного в стране. Мост составлял более 500 метров в длину и соединял через реку Витим с Большой землей расположенный неподалеку поселок Куанда.