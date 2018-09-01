В Германии активисты объявили войну бумажным стаканам

Некоторые кофепоинты внедрили инициативу по продаже напитка на вынос в многоразовом стакане, который возвращается в кафе после использования

В Германии, где жители массово избавляются от авто на дизеле, группа активистов и экологов придумала способ борьбы с одноразовыми бумажными стаканами, для производства которых ежегодно вырубают около 43 тысяч деревьев. Об этом сообщает корреспондент "Радіо Свобода".

В качестве альтернативы таким стаканчикам, средняя продолжительность "жизни" которых составляет 13 минут, выступила многоразовая тара, изготовленная из переработанного пластика – полипропилена. Суть инициативы состоит в том, что, взяв в многоразовом стаканчике кофе на вынос в одной из точек, которая поддерживает программу, покупатель оставляет "в залог" евро и получает его при возврате тары в кофепоинт.

Для внедрения альтернативы бумажным стаканам активисты создали мобильное приложение – карту месторасположения двухстах точек, участвующих в инициативе. Наклейка с надписью "переработка" на дверях заведения, дает понять, что в нем можно взять кофе на вынос в многоразовом стакане.

"Если я прихожу в кафе и заказываю кофе на вынос и в нем, нет многоразовых стаканов, я спрашиваю причину. Если они говорят, что не знают об этой системе, я достаю из рюкзака листовку с информацией и отдаю им. Я считаю что это важно. Я хочу, чтобы такая система работала в каждой кофейне", – рассказала жительница Берлина Алина Пациг.

Громкие дискуссии о вреде от одноразовых стаканов в Германии идут последние пять лет. Экологи даже предлагали обложить налогом бумажные стаканы. Но предприниматели – так называемые кофейные лоббисты, инициативу не поддержали. Поэтому пока стаканы по типу "переработка" могут стать решением, которое будет удовлетворять всех, поскольку такой тарой, в отличие от бумажной можно воспользоваться около 500 раз.

"Люди пьют из бумажных стаканов и думают что они не вредят окружающей среде. На самом деле для производства этих стаканов используют не только бумагу. Внутри они пластиковые. Иначе кофе бы протекало", – подытожила менеджер проектов немецкой экологической организации.

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