В Германии беженцу-"переростку" вынесли приговор за убийство школьницы

В декабре прошлого года нелегал прямо в магазине зарезал свою бывшую подругу на фоне расставания

В Германии приговорили к 8,5 годам лишения свободы афганского мигранта Абдулу Д., которого признали виновным в убийстве 15-летней школьницы год назад. Соответствующее решение 3 августа вынес суд немецкого города Ландау.

По версии следствия, нелегал зарезал свою бывшую подругу на фоне расставания. Инцидент произошел 27 декабря 2017 года в магазине, расположенном в городе Кандель, федеральная земля Рейнланд-Пфальц.

Случившееся приобрело широкий резонанс в немецком обществе и вновь способствовало возобновлению дискуссий о необходимости ужесточения законодательства в отношении иммигрантов.

После ареста убийца заявил, что ему 15 лет и он прибыл в Германию в качестве беженца и без сопровождения взрослых. Однако следователи усомнились в его словах – проведенная прокуратурой экспертиза его возраста показала, что на момент убийства Абдуле было от 17,5 до 20 лет.

В начале судебного процесса адвокат подсудимого сказал, что тот раскаивается в содеянном

Напомним, что на прошлой неделе в немецком Хемнице прошел ряд демонстраций после убийства мигрантами местного жителя.

Также, как сообщалось. в мае группа беженцев атаковала полицейских, чтобы помешать своей депортации.

Однако, несмотря на это, в начале прошлого месяца правительство сняло запрет на воссоединение беженцев с семьями.