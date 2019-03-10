В Германии бушует мощный ураган

Deutsche Bahn по большей части остановил все свои поезда в Северный Рейн-Вестфалия

Фото: AFP

В Германии бушует мощный ураган //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/580/687/5c8580687d1c0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/580/687/5c8580687d1c0.jpg 2019-03-10T23:04:00+02:00 Евросоюз Deutsche Bahn по большей части остановил все свои поезда в Северный Рейн-Вестфалия

В Германии, где в минувшем году ураган нанес убытков на 500 миллионов евро, бушует ураган "Эберхард". Из-за стихии погиб как минимум один человек.

Об этом сообщает Укринформ.

В Нуттларе, земля Северный Рейн-Вестфалия упавшим деревом 47-летний водитель был убит в своем автомобиле.

В Кельне дерево так повредило карету скорой помощи, что полностью вывело ее из строя, к счастью, никто не пострадал.

В этой же земле травмы получили двое местных жителей, включая сотрудницу команды спасателей, работавшей над разбором завалов.

Deutsche Bahn по большей части остановил все свои поезда в Северный Рейн-Вестфалия в воскресенье, поезда в соседние Бельгию и Нидерланды не ходили вовсе. Серьезные перебои в движении транспорта наблюдались в Саксонии, Нижней Саксонии, Саксонии-Анхальте, Тюрингии, Гессене, Райнланд-Пфальце, Баден-Вюртемберге и Баварии.

С большими сложностями столкнулись автоводители: многие трассы были перекрыты рухнувшими деревьями.

Немецкая метеослужба объявила второй уровень опасности. В некоторых районах сила ветра достигала 150 км/ч.

Ураганный ветер и дождь будут продолжаться в ночь на понедельник.

Как сообщалось, синоптики предупредили об изменении погоды. Украину не только будут поливать дожди почти на всей территории страны, но и будет сильный ветер, особенно в западных областях – 25-28 м/с.

Как мы писали на днях, в Николаеве упавшее дерево раздавило микроавтобус. Из-за сильного ветра тополь свалился на провода электроопоры и упал на микроавтобус, который проезжал мимо. Спасателям в течение двух часов пришлось распиливать дерево, чтобы освободить дорогу.

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