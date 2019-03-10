В Германии бушует мощный ураган
Deutsche Bahn по большей части остановил все свои поезда в Северный Рейн-Вестфалия
В Германии, где в минувшем году ураган нанес убытков на 500 миллионов евро, бушует ураган "Эберхард". Из-за стихии погиб как минимум один человек.
Об этом сообщает Укринформ.
В Нуттларе, земля Северный Рейн-Вестфалия упавшим деревом 47-летний водитель был убит в своем автомобиле.
В Кельне дерево так повредило карету скорой помощи, что полностью вывело ее из строя, к счастью, никто не пострадал.
В этой же земле травмы получили двое местных жителей, включая сотрудницу команды спасателей, работавшей над разбором завалов.
С большими сложностями столкнулись автоводители: многие трассы были перекрыты рухнувшими деревьями.
Немецкая метеослужба объявила второй уровень опасности. В некоторых районах сила ветра достигала 150 км/ч.
Ураганный ветер и дождь будут продолжаться в ночь на понедельник.
Как сообщалось, синоптики предупредили об изменении погоды. Украину не только будут поливать дожди почти на всей территории страны, но и будет сильный ветер, особенно в западных областях – 25-28 м/с.
Как мы писали на днях, в Николаеве упавшее дерево раздавило микроавтобус. Из-за сильного ветра тополь свалился на провода электроопоры и упал на микроавтобус, который проезжал мимо. Спасателям в течение двух часов пришлось распиливать дерево, чтобы освободить дорогу.
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