В Германии бывшего охранника концлагеря обвинили в содействии в убийстве 36 тысяч людей

Сегодня, 03:24

Суд должен провести проверку обвинений

фото GETTY
фото GETTY

В Берлине прокуратура предъявила обвинение 95-летнему мужчине за причастность к убийству более 36 тысяч человек в нацистском концлагере Маутгаузен.

Об этом сообщает AP.

Ганс Г. обвиняется в том, что служил охранником СС в концлагере в Северной Австрии с середины 1944 до начала 1945 года. В прокуратуре заявили, что в течение этого периода в концлагере преимущественно в газовых камерах, погибли 36233 человека.

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Мужчина не обвиняется конкретно в убийствах, но как работник концлагеря он был соучастником.

Теперь суд должен проверить обвинения и решить, подлежит ли обвиняемый судебному преследованию.

Ранее сообщалось, что в Германии посещение мемориалов, созданных в бывших нацистских концлагерях, может стать обязательным как для граждан страны, так и для тех, кто ищет убежища в ФРГ.

Напомним, ранее мы писали о визите Папы Римского Франциска в бывший концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау во время посещения Польши.

Также в прошлом году в Украине умер последний узник концлагеря "Майданек", переживший и ужасы сталинского ГУЛАГа.
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