В Германии бывшую первую леди лишили прав за вождение в пьяном состоянии

Вчера, 03:01

Бывшая первая леди в сентябре 2018 года совершила ДТП под нижнесаксонским Бургведелем

фото GETTY
фото GETTY

Бывшую первую леди Германии Беттину Вульф на 11 месяцев лишили прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает DW.

Женщина также должна уплатить государству штраф в размере 40 дневных ставок (размер дневной ставки зависит от среднего месячного дохода подсудимого). Как отметили в прокуратуре Ганновера, Вульф сразу согласилась с решением властей.

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Напомним, что бывшая первая леди в сентябре 2018 года совершила ДТП под нижнесаксонским Бургведелем. По словам супруги экс-президента ФРГ, на загородную трассу, по которой она ехала домой, неожиданно выбежал какой-то зверь. В результате автомобиль врезался в дерево. Беттина Вульф не пострадала и сама вызвала полицию. Тест на уровень алкоголя в дыхании показал более двух промилле.

По словам адвоката Вульф, его подзащитная признает, что решение сесть за руль в нетрезвом состоянии было ошибкой, за которую она готова понести заслуженное наказание.

Между тем, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 7279-д, который ужесточает ответственность за вождение в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. "За" проголосовали 239 народных депутатов при необходимом для принятия решения минимуме в 226 голосов.

Напомним, за первые 10 месяцев 2018 года в Украине произошло более 122 тысяч аварий. Многие ДТП происходят по вине пьяных водителей, отмечают в полиции. 

Каждые три минуты в Украине происходит ДТП, а каждые 2,5 часа в них гибнет человек.

В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек.  Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.
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