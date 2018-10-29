В Германии эвакуируют 16 тысяч человек из-за бомбы

Эвакуация запланирована на 20.00 по местному времени, ожидается, что бомбу обезвредят до 1.00 30 октября

Во время строительных работ в Европейском квартале Франкфурта обнаружили бомбу времен Второй мировой войны, тысячи людей эвакуируют. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Около 16 тысяч человек должны будут покинуть район и освободить местность в радиусе 700 метров от места, где обнаружили снаряд.

Эвакуация запланирована на 20.00 по местному времени. Ожидается, что бомбу обезвредят до 1.00 30 октября.

Ранее сообщалось, что во время строительных работ в центре Дрездена была найдена неразорвавшаяся бомба времен Второй мировой войны. 250-килограммовую бомбу нашли 22 мая. Считается, что это британская авиабомба с детонатором, которую предстоит обезвредить на месте.

Напомним, в Германии 81-летний мужчина вызвал полицию, спутав пятикилограммовый кабачок с бомбой времен Второй мировой войны.

Также недавно чрезвычайная ситуация случилась в итальянском городке Фано, на побережье Адриатики. 23 тысячи местных жителей эвакуировали из-за бомбы времен Второй мировой. Ее накануне нашли во время строительных работ на набережной. Срочно покинуть помещение заставили всех в радиусе двух километров. В зоне эвакуации оказались школа, больница и железнодорожная станция.