В Германии горел зоопарк: в огне погибли все обезьяны

Обезьяны Фото: pixabay

В новогоднюю ночь в зоопарке немецкого города Крефельд полностью сгорел обезьянник, а все животные, которые жили в нем, погибли в огне. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-служба зоосада.

"В 5:50 утра наши наибольшие опасения оказались реальностью. В обезьяннике не оставалось животных, которые выжили", – говорится в сообщении.

Также в зоопарке отметили, что огонь не повредил так называемый сад горилл, в котором жила целая семья этих животных. Спасатели боролись с огнем практически всю ночь.

Пока не определили точные причины пожара, но телеканал WDR сообщает, что его причиной могли стать фейерверки. Полиция начала расследование по этому поводу.

В зоопарке сообщили, что к нему уже начали поступать многочисленные предложения помощи, но руководство зоосада пока не в состоянии понять, какая именно помощь сейчас может потребоваться.

На 2000 квадратных метров обезьянника, построенного в 1975 году, жили орангутанги, шимпанзе, обезьяны-игрунки, летучие мыши и птицы.

Напомним, в Германии носорог атаковал женщину-смотрителя. Инцидент произошел в городе Годенгаген. Разъяренное животное атаковало машину смотрительницы в парке дикой природы – носорог набросился на авто, когда работница пыталась загнать его в стойло.

А в Австрии столичный зоопарк Вены понес потери – белая медведица Нора родила двойню, однако один медвежонок умер в день своего рождения.

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