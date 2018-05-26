В Германии горит крупнейший парк развлечений

Сегодня, 23:00

Парк является вторым по посещаемости в Европе после парижского Диснейленда

Фото: Twitter/Magic Pass
Фото: Twitter/Magic Pass

Крупный пожар произошел в субботу в парке развлечений "Европа-парк" в городе Рутс на юго-западе Германии, – передает ТАСС.

"Вблизи аттракциона вспыхнул пожар. Наши службы находятся на месте и пытаются потушить огонь", – сказано в "Твиттере" парка.

Для тушения пожара привлечены спасательные службы соседнего Оффенбурга. По их информации, никто не пострадал.

"Огонь продолжает распространяться. Мы собираемся привлечь дополнительные силы", – сообщила в "Твиттере" местная полиция.

"Европа-парк" – крупнейший парк развлечений в Германии, он расположен в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Его площадь составляет 90 га. Парк является вторым по посещаемости в Европе после парижского Диснейленда.

Напомним, парк развлечений для пингвинов построили в одном из самых северных городов Китая.

Также мы писали, что в Дании отмечает юбилей старейший парк аттракционов.

А перед Новым годом в пригороде Вашингтона, США, построили ледяной парк аттракционов. За две недели его создали профессиональные скульпторы из Китая. Тематикой парка сделали сюжеты из популярных мультфильмов. В результате получилась настоящая ледяная сказка. 
Германия, пожар, огонь, парк развлечений

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