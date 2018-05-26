В Германии горит крупнейший парк развлечений

Парк является вторым по посещаемости в Европе после парижского Диснейленда

Крупный пожар произошел в субботу в парке развлечений "Европа-парк" в городе Рутс на юго-западе Германии, – передает ТАСС.

"Вблизи аттракциона вспыхнул пожар. Наши службы находятся на месте и пытаются потушить огонь", – сказано в "Твиттере" парка.

Для тушения пожара привлечены спасательные службы соседнего Оффенбурга. По их информации, никто не пострадал.

"Огонь продолжает распространяться. Мы собираемся привлечь дополнительные силы", – сообщила в "Твиттере" местная полиция.

"Европа-парк" – крупнейший парк развлечений в Германии, он расположен в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Его площадь составляет 90 га. Парк является вторым по посещаемости в Европе после парижского Диснейленда.

Vidéo de l'incendie très violent en cours à #EuropaPark. L'attraction "Piraten in Batavia est touchée, de même que l'entrepôt où sont stockés les costumes du parc. Évacuation en cours, les pompiers sont sur place. pic.twitter.com/bcTYduhVW9 — La Plume Libre (@LPLdirect) 26 мая 2018 г.

Напомним, парк развлечений для пингвинов построили в одном из самых северных городов Китая.

Также мы писали, что в Дании отмечает юбилей старейший парк аттракционов.

А перед Новым годом в пригороде Вашингтона, США, построили ледяной парк аттракционов. За две недели его создали профессиональные скульпторы из Китая. Тематикой парка сделали сюжеты из популярных мультфильмов. В результате получилась настоящая ледяная сказка.