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В Германии хотят ввести штраф за отсутствие прививок от кори

5 мая, 17:58

Разработан законопроект, по которому не привитых детей могут исключить из детских садов

Фото: Getty Images

В Германии планируют ввести штраф в размере 2,5 тысячи евро за отсутствие прививок от кори. Об этом сообщает The Independent.

Как сообщается, министр здравоохранения ФРГ Йенс Спан также разработал законопроект, согласно которому возможно исключение детей из дошкольных учреждений из-за отсутствия у них прививки.

"Я хочу искоренить корь. Любой, кто ходит в детский сад или школу, должен быть вакцинирован против кори", — сказал Спан.

Инициатива министра возникла на фоне частых обсуждений в стране о том, должна ли быть обязательной вакцина против кори.

"Тот, кто не сделает прививку своему ребенку, получит штраф до 2500 евро", — добавил Спан.

Министр сказал, что, по его мнению, он имеет широкую поддержку законопроекта в правящей коалиции консерваторов канцлера Ангелы Меркель, к которым он принадлежит, и левых социал-демократов.

Напомним, что в Харьковской области продолжает расти количество заболевших корью – за прошлую неделю отмечено увеличение числа больных. Большинство заболевших оказались жителями Харькова – 267 человек.

Всего с начала года по 25 апреля корью в Украине заболели 43,7 тысячи человек, от осложнений кори умерло 16 человек. С 18 по 25 апреля больше новых случаев кори зарегистрировано в Харьковской, Тернопольской, Хмельницкой, Киевской областях и в столице.


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Тег Германия, штраф, вакцинация, болезнь

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